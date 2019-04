Ooggetuigen: hevige beschietingen in Khartoum bij protesten

Demonstranten eisen maandag in de Soedanese hoofdstad Khartoum het vertrek van president Omar al-Bashir. Beeld Reuters

Massa’s betogers hebben een derde nacht op rij doorgebracht buiten de poorten van het legerhoofdkwartier, in een poging het leger zo ver te krijgen om mee te werken aan een aftocht van Bashir en de installering van een overgangsregering. Maandag koos een onbekend aantal militairen de kant van de betogers. De militairen beschermden de betogers tegen de geheime dienst en tegen andere gewapende groepen die trouw zijn aan Bashir. Twee militairen zouden om het leven zijn gekomen.

De vraag is nu wat de top van het Soedanese leger gaat doen. De legerleiders hebben zich nog niet openlijk tegen Bashir gekeerd sinds in december straatprotesten begonnen tegen de president. Betogers zeggen intussen dat zij niet stoppen met hun demonstraties totdat Bashir vertrekt, wat leidt tot vrees voor een escalatie als Bashirs persoonlijke ordetroepen doorgaan met het gewelddadig opbreken van de protesten.

Omar al-Bashir kwam aan de macht na een staatsgreep in 1989. De huidige protesten zijn de hevigste in zijn 30 jaar oude heerschappij en vormen een serieuze bedreiging voor zijn positie. De protesten begonnen in december als uiting van onvrede over snel gestegen broodprijzen maar culmineerden in een luide roep om Bashirs vertrek. Deze roep zwakte af na Bashirs afkondiging van de noodtoestand in februari, toen een nieuwe golf van repressie begon. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er in Soedan al zeker zeventig mensen om het leven gekomen bij het neerslaan van de protesten.