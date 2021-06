nieuws

Ooggetuigen en hulpverleners melden tientallen doden bij luchtaanval in Tigray, de oorlog lijkt terug

In de Ethiopische regio Tigray zijn dinsdag tientallen mensen om het leven gekomen door een luchtaanval. Volgens ooggetuigen en hulpverleners viel er een bom op een drukke markt in het plaatsje Togoga. Het Ethiopische leger heeft in een reactie aan de BBC laten weten dat het enkel militaire doelen onder vuur neemt.