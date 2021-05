Ooggetuigen blikken terug op de mislukte goudroof: ‘Het leek wel alsof ik in Irak zat’

Een groep overvallers uit België en Frankrijk hoopte woensdag in Amsterdam op een buit van historische omvang. De politie was er echter snel bij. Veel omwonenden waren getuige van de overval en klopjacht op de daders. Twee van hen vertellen hun verhaal.

Meeuwenlaan, Amsterdam

Even denkt Remko van Tongeren (86) dat hij naar de opnames van een nieuwe speelfilm kijkt. Vanuit zijn woonkamer heeft hij ideaal uitzicht: op het voorbijzoevende verkeer, fietsers naar het pontje en mensen die naar de supermarkt lopen. Dus als hij woensdagmiddag om 14 uur geweerschoten hoort klinken, schuifelt hij vlug naar het raam. Hij ziet een man met geweer voor het goudbedrijf Schöne Edelmetaal staan. ‘Toen hij nog een paar schoten loste dacht ik: dat maak ik toch maar mooi mee.’

Wat Van Tongeren op dat moment niet weet, is dat hij getuige is van een spectaculaire goudroof. Minstens tien overvallers hebben het gemunt op een buit van historische omvang: het zou gaan om goud, zilver en juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro's, meldt De Telegraaf. Die zouden onder andere worden vervoerd in een waardetransport van Brink’s, dat net was binnengereden bij het goudbedrijf.

Na de geweerschoten bellen talloze buurtbewoners de alarmcentrale. Wanneer politieagenten tien minuten later arriveren, is de roof nog bezig. De overvallers schieten met automatische wapens en rijden weg in vluchtauto’s, waaronder een Porsche Cayenne en een Audi RS6. Van Tongeren: ‘Toen die jongens er met een bloedgang vandoor gingen, bedacht ik: dit kan geen filmopname zijn’.

Twee auto’s rijden op hoge snelheid naar Broek in Waterland, waar verdachten worden opgepakt. Op twee andere locaties, Diemen en in buurt van Rotterdam, worden woensdagmiddag twee andere verdachten aangehouden.

Nu hij weet dat het bedrijf aan de overkant overvallen is, krabt Van Tongeren zich toch achter de oren. Het is hem niet duidelijk waarom de overvallers in de lucht schoten. ‘Dat trok onnodig de aandacht. Terwijl ze niemand hoefden af te schrikken: de Meeuwenlaan is een drukke straat, waar niemand op je let.’

Galggouw, Broek in Waterland

Cato (19) zit donderdagmiddag diep weggezakt in de oranje fauteuil. Ze kijkt door het raam naar het weiland achter haar huis, waar politieagenten al de hele ochtend sporenonderzoek doen. ‘Fascinerend om te zien’, zegt de student, ‘maar het grootste spektakel heb ik gemist.’

De wilde achtervolging van de goudrovers eindigt woensdag in Broek in Waterland. Het kleine dorp met amper drieduizend inwoners is tien minuten rijden van Amsterdam. Daar laten vijf overvallers de brandende vluchtauto’s achter in de berm en renden het weiland in. Ze worden op de voet gevolgd door een klein leger agenten.

In dit filmpje gemaakt door een bewoner van #BroekinWaterland zie je dat de verdachten het weiland inlopen en dat de politie schiet #hvnl pic.twitter.com/C35VTiAXou — Maike Senders (@MaikeHVNL) 19 mei 2021

Dochter Cato is op dat moment niet thuis, maar moeder Herminia (53) staat er met haar neus bovenop. ‘Terwijl ik aan de telefoon hing, zag ik een groep mannen door het weiland rennen. Dat was zo’n vreemd gezicht: het meest spannende wat hier normaal gebeurt is dat er aan de overkant schapen staan te grazen. Nu stond ik te kijken naar mensen die schieten: het leek wel alsof ik in Irak zat’.

De politie rukt bij de klopjacht groots uit. Naast tientallen agenten wordt de Dienst Speciale Interventies ingezet, net als het helikopterteam en de hondenbrigade.

Eén van de vijf verdachten wordt al rennend door het weiland doodgeschoten, een politiehond grijpt een andere verdachte. De overige drie geven zich kort daarna over en worden ingerekend. De opgepakte verdachten zijn Fransen en Belgen.

Net als veel andere bewoners van Broek in Waterland spreekt Herminia haar verbazing uit over de keuze van de overvallers om naar Broek in Waterland te rijden. Ze vermoedt een combinatie van paniek en amateurisme. ‘Die jongens wisten niet wat ze deden in dat weiland. Er lopen allerlei kleine slootjes, en aan het eind kom je bij water terecht en kun je geen kant op. De ontsnappingspoging is mislukt, en flink ook.’