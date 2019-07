Onze wielerverslaggever: ‘Voor team Jumbo-Visma is de Tour al meer dan geslaagd’

Mike Teunissen draagt de eerste Nederlandse gele trui sinds 1989. Beeld REUTERS

Dag Rob, je staat vandaag bij de start van de derde etappe in Reims. Hoe is het met de belangstelling voor de Nederlandse winnaars van dit weekend?

‘Er is ongelooflijk veel aandacht voor team Jumbo-Visma. Ze zitten nu nog de etappe van vandaag in de teambus te bespreken, maar als ze zo naar buiten komen wordt het moeilijk bij de renners te komen. Ze hebben dan ook een enorme prestatie geleverd de afgelopen dagen. Mike Teunissen draagt zelfs het geel. Dat terwijl alles in werking was gesteld Dylan Groenewegen de eerste Nederlandse gele trui sinds 1989 te laten pakken. Groenewegen viel, en toen lukte het Teunissen alsnog geschiedenis te schrijven.’

‘Daarmee was het succes nog niet voorbij. Zondag wonnen ze de ploegentijdrit. Ze waren echt ongelooflijk sterk. Ze pakten twintig seconden op team Ineos, het vroegere team Sky. Het is een meer dan gedroomd openingsweekend voor de Nederlandse ploeg.’

Hoe kun je dit succes verklaren?

‘Het is ongelooflijk als je ziet waar deze ploeg vandaan komt. In 2015 hadden ze nog moeite een sponsor te vinden. Maar daarna zijn ze bezig gegaan met het bouwen van de organisatie. Betere coaching, fietsen, techniek, voeding. Vorig jaar hebben ze de grootste stap gezet door renners van naam en faam aan te trekken. Toni Martin bijvoorbeeld, die is echt voor het tijdrijden naar de ploeg gehaald.

‘Toch komt het niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar reed de ploeg ook al een goede Tour. Steven Kruijswijk deed het met een vijfde plek goed in het klassement en Dylan Groenewegen pakte twee etappes. Maar dit jaar lijkt alles op z’n plek te vallen.’

Je klinkt optimistisch. Gaan ze de gele trui nog even behouden?

‘Vandaag ziet het er goed uit voor Jumbo-Visma. De aankomst lichtjes bergop past goed bij Teunissen en haast nog beter bij hun tweede troef, de belg Wout van Aert. De luxe is groot bij de ploeg. Het kan zomaar dat de gele trui binnen de ploeg van schouders gaat wisselen. Het verschil tussen Teunissen en Van Aert is maar 10 seconden.

‘Van Aert heeft trouwens al de witte trui, van het jongerenklassement. En ik denk dat Teunissen zijn geel niet zomaar gaat opgeven. ‘Wit staat je ook wel goed’, heeft hij nog tegen Van Aert gezegd. Die kon er wel om lachen.’

Niemand leek te rekenen op winst van Teunissen. Hoe onverwacht was zijn overwinning?

‘Hij komt niet helemaal uit het niets. Als veldrijder werd hij al wereldkampioen bij de beloften. Op de weg heeft Teunissen twee jaar lang bij team Sunweb gezeten – een half Nederlands wielerteam met onder meer Tom Dumoulin. Voor die ploeg werd hij al tweede in de ronde Dwars door Vlaanderen en reed hij heel goed in de Ronde van Vlaanderen. Teunissen was niet slecht, maar zat wel in het keurslijf van Sunweb. Bij zijn huidige ploeg krijgt hij meer ruimte. Dat levert direct resultaat op.’

Twee overwinningen, het geel, en klassementsrenner Kruijswijk die en passant twintig seconden pakt op de concurrentie. Wat verwacht je de komende weken nog van de ploeg?

‘Kruijswijk ziet zichzelf niet als topfavoriet voor de overwinning. Maar deze tijdswinst is mooi meegenomen. De ploeg heeft wel één probleem: ze zullen altijd ook op het sprintsucces van Groenewegen gokken en daar veel energie in steken. Als ze dan ook nog Kruijswijk in de bergen moeten beschermen, gaat dat veel van de ploeg vragen.

‘Gelet op alle kanshebbers en de bergen die eraan komen, hebben de teams Movistar en Ineos ook behoorlijke jongens klaarstaan. Van die twintig seconden tijdsverschil zullen zij echt niet wakker liggen. Het lijkt me voor Jumbo-Visma dus wat veel gevraagd. Maar de tour is voor hen nu al meer dan geslaagd en ik laat me graag verrassen.’