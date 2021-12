Onze verslaggever over Verstappen versus Hamilton: ‘Het wordt écht spannend, ik kijk uit naar de emotie’

Verstappen pakte zaterdag de pole position. Beeld AP

Dag Lennart, de verwachtingen zijn hooggespannen. Hoe bijzonder is het als Verstappen na vandaag op de hoogste podiumtrede eindigt?

‘Het gebeurt zelden dat de competitie hier, op de laatste dag, beslist wordt. Normaal heerst er een ontspannen sfeertje, maar dat is dit weekend anders. We weten zeker dat aan het einde van deze dag autoracegeschiedenis is geschreven. Lewis Hamilton, statistisch gezien de beste racer in de Formule 1 ooit, kan z’n achtste wereldtitel pakken. Dat is nog nooit gebeurd. Met zeven titels staat hij nu op gelijke hoogte met Michael Schumacher.

‘En als Max Verstappen wint, krijgen we voor het eerste een Nederlandse wereldkampioen. Dat is bijzonder, want hiervoor heeft Nederland nooit veel gepresteerd in de Formule 1. De vader van Max, Jos Verstappen, heeft twee keer een podiumplek gehad. Maar voor de rest waren Nederlandse racers vooral veldvulling op het circuit.

‘Bovendien is het écht heel spannend: Verstappen en Hamilton staan qua puntenaantal precies gelijk. Dat is maar één keer eerder voorgekomen, in 1974. We wisten wel dat dit seizoen tot op de laatste wedstrijd spannend kon blijven, maar dit einde had niemand kunnen bedenken.’

Hoe groot is de kans dat het Verstappen daadwerkelijk lukt om die historische titel te pakken?

‘Voor dit weekend leek de kans niet al te groot. De afgelopen races heeft Mercedes, het team van Hamilton, een snellere auto. Dat is geen geheim. Dus iedereen hield er rekening mee dat Verstappen achter Hamilton zou starten, en dan kan het een moeilijk verhaal worden.

‘Maar na de kwalificatie gisteren, toen Verstappen tijdens de kwalificatie een heel goed rondje reed, zijn de kaarten weer anders geschud. Verstappen start nu op pole position, dat betekent dat hij helemaal aan de voorkant begint. Dat geeft hem een voorsprong, hij gaat er alles aan doen om die te behouden.

‘Een uitgemaakte zaak is het zeker niet. Zo kiezen de rivaliserende coureurs allebei voor een andere tactiek. Verstappen begint op een snellere band, waarmee hij eerder de pitstop in moet. Hamilton kiest dan weer voor een wat hardere minder snelle band, maar daar kan hij wat langer op doorrijden. De Britse coureur schijnt trouwens tot middernacht op het circuit te hebben gestaan om zich voor te bereiden: hij gaat er alles aan doen.’

Een wat pessimistische vraag: wat kan er allemaal nog misgaan voor Verstappen?

‘In de Formule 1 kan er van alles fout gaan. Maar het grootste risico is dat de auto van Hamilton vandaag simpelweg sneller is. En in deze sport is het vaak zo dat de snelste wint. Maar ook dan kan het nog best lang spannend blijven: Max zal z’n leidende positie niet snel opgeven.

‘Een ander risico is natuurlijk een crash. Dat hoeft niet eens een crash van Verstappen zelf te zijn. Het is ook enorm ontregelend als een andere auto crasht, dan wordt de race stilgelegd. Een strategische meesterzet kan daardoor helemaal nergens toe leiden. Zo’n onverwachte situatie is tricky voor Max.’

Is het nu of nooit?

‘Verstappen zegt al weken dat hij er vrede mee heeft als hij tweede wordt omdat hij er alles aan heeft gedaan. Maar het zal hoe dan ook een klap zijn. Ik sprak hier met Alain Prost, viervoudig wereldkampioen. Voordat hem dat lukte werd hij twee keer tweede. Hij zei dat zoiets zwaar is, je weet nooit of je nog een keer de kans krijgt. Je bent als coureur zo afhankelijk van je auto. Als die niet snel genoeg is, maak je het volgende jaar geen schijn van kans.

‘Zeker omdat er volgend jaar veel verandert aan de regels en het allemaal weer anders kan zijn, zal Verstappen er alles aan willen doen nú die titel te pakken. Maar als het hem niet lukt, weet ik zeker dat hij nog eens de kans krijgt. Hij is nog maar 24 en één van de grootste talenten in de autosport ooit.’

De wedstrijd is om 14 uur (Nederlandse tijd). Je hebt nog een lange dag te gaan, waar kijk je het meest naar uit?

‘Normaal gesproken is de Formule 1 een wat zakelijke sport. Coureurs lijken halve robots. Een klein stuurfoutje betekent namelijk al een crash. Het geeft de sport een plastische uitstraling. Waar ik vandaag op hoop is dat ik oprechte emotie ga zien bij de coureurs. Of het nou Lewis Hamilton of Max Verstappen is: ze zijn beide heel goed in het verbergen daarvan.

‘Wat ik vooral niet hoop is dat er iets gebeurt waardoor we een nasleep krijgen en er nog uren moet worden vergaderd in de scheidsrechterskamer over wie er heeft gewonnen. Ik hoop op een oprechte mooie overwinning. Voor Hamilton zal dit z’n meest zwaar bevochten titel zijn en voor Max is een kampioenschap het resultaat van een reis van 20 jaar die hij met onder meer zijn vader in de autosportwereld heeft gemaakt. Hij heeft z’n familie meegenomen. Naar die emotie kijk ik uit.’