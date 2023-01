Onze verslaggever op Eurosonic: ‘Je hebt echt het gevoel dat de Europese popwereld hier bij elkaar is’

De Rotterdamse punkband Tramhaus op Eurosonic. Beeld Ben Houdijk

Eurosonic staat bekend als een kweek­vij­ver voor jong ta­lent. Heb je de afgelopen dagen nog verrassende acts gezien, Robert?

‘Ja, zeker. Je kunt hier veel bandjes ontdekken: de meeste hebben nog niet eens of pas net een eerste plaat uitgebracht. Bandjes die hier optreden, kunnen vijf jaar later ineens heel groot zijn. Dua Lipa en The XX hebben bijvoorbeeld ooit op Eurosonic gestaan. Toch is het niet zo dat die acts hier doorbreken: ze waren al heel goed.

‘Bij deze editie was ik weg van Sprints, een bandje uit Dublin. Die hebben een charismatische zangeres en treden op met catchy liedjes. Ze maken postpunk, een genre dat je sowieso veel hoort dit jaar. Hun optreden was wel nog erg stijfjes. Ze vinden het natuurlijk spannend: voor zeshonderd man optreden is voor hen best veel, denk ik. Bovendien weten ze dat er mensen uit de muziekwereld rondlopen die hen kunnen maken of breken.

‘Wat ik ook heel mooi vond, was het optreden van de Nederlandse zangeres Robin Kester. Zij heeft hier al eerder gestaan, maar is inmiddels zo goed geworden: met alles wat ik gezien heb, was zij echt onvergelijkbaar. Boekers zijn gek als ze haar niet voor hun festivals vragen. Ook de muziek van The Bug Club uit Wales vond ik leuk: zonnig, optimistisch en vrolijk, met ontzettend leuke teksten. Die band heeft veel potentie.’

Is Eurosonic voor een beginnende muziekcarrière cruciaal?

‘Het is niet zo dat je als band per se hier moet zijn om later iets te kunnen presteren. Maar het is wel een fijne plek om jezelf in de kijker te spelen. Bij de optredens hier heb je altijd het gevoel: wat niet is, kan nog komen. Daar is Eurosonic ook voor bedoeld: bands krijgen geen geld voor hun optreden, maar kunnen wel testen wat hun muziek losmaakt bij het publiek.

‘Groningen is ook een zeer geschikte stad voor zo’n festival. Het heeft een alternatieve scene met veel leuke plekjes. Kelders, studentenverenigingen: iedere plek waar je een drumstel neer kunt zeggen, wordt benut.’

Gelijktijdig vindt dezer dagen in Groningen ook een conferentie plaats. Wat wordt daar zoal besproken?

‘Eigenlijk alle grote maatschappelijke onderwerpen. Het gaat over het organiseren van klimaatneutrale festivals en over wat je als band kunt doen om tijdens het touren bij te dragen aan een beter klimaat. Diversiteit op festivals komt aan bod: hoe zorg je voor een veilige omgeving voor mensen uit de lhbti-gemeenschap? En ook het debat over gehoorschade was hier een groot onderwerp.

‘Je hebt echt het gevoel dat de Europese popwereld hier bij elkaar is. Er lopen ook veel technici en boekers van festivals rond. Die laatsten praten overdag met elkaar hoe ze Europese bands beter onder de aandacht kunnen brengen. Vervolgens gaan ze ’s avonds de podia af om leuke bandjes te ontdekken die ze voor hun volgende festival kunnen boeken.’

De laatste twee edities noopte de coronacrisis het festival om volledig digitaal te gaan. Is het publiek nu massaal teruggekeerd?

‘Het is ontzettend druk, ja. Misschien wel drukker dan ooit. Bij sommige concerten waar ik graag naartoe wilde, kwam ik gewoon niet binnen, ook niet met het voorrangsbandje dat ik als journalist heb. Dat had wel als voordeel dat ik bij optredens terechtkwam die ik helemaal niet op mijn planning had staan.

‘Die duizenden professionals uit de muziekwereld, bandjes en bezoekers moeten natuurlijk ook ergens overnachten. Daarom heeft de organisatie zes grote riviercruiseschepen neergelegd. Daar slaapt iedereen: ieder uur komen er nieuwe bandjes aan boord. Ik heb er ook een kamertje: als ik ’s ochtends wakker word, zie ik eendjes langs mijn raam drijven.’

Wat staat er vandaag nog op het programma?

‘Eerst komt Dua Lipa vertellen over haar Sunny Hill Festival in Kosovo. Samen met haar vader wil zij talentvolle jongeren uit die regio een kans geven hun kunst te ontwikkelen om net als zij internationale successen te boeken. Daar wil ik graag bij zijn. Ik heb Dua Lipa ooit geïnterviewd, maar tegenwoordig is ze zo’n grote ster dat het vrijwel onmogelijk is om haar te spreken.

‘Daarna begint Noorderslag, hét festival voor de Nederlandse popmuziek. Ieder zaaltje in het muziekgebouw Oosterpoort is vanavond bezet. Het programma zit stampvol jong talent, maar er komen ook grote namen als S10 en Son Mieux. Die mix maakt het altijd heel leuk. Dit jaar treden er opvallend veel gitaarbands op, met soms wel zes of zeven leden.

Traditiegetrouw krijgt vanavond ook een Nederlandse artiest de prestigieuze Popprijs uitgereikt. Wie zijn de favorieten?

‘Het wordt weer erg spannend. Vorig jaar won DI-RECT. Het jaar daarvoor heeft de organisatie de prijs vanwege de coronacrisis niet uitgereikt, maar Eefje de Visser had toen absoluut moeten winnen. Ze had destijds net haar succesvolle plaat Bitterzoet uitgebracht en gaf waanzinnige shows. Je kunt zeggen dat zij de prijs nu maar moet krijgen.

‘Toch blijft het een lastige keuze voor de jury. Inmiddels zijn er natuurlijk weer andere grote successen, zoals Goldband of S10. Maar er zijn ook nog artiesten die de prijs eigenlijk hadden moeten krijgen, maar nog niet aan de beurt zijn geweest. Golden Earring, bijvoorbeeld, moet de prijs een keer krijgen. Om oprichter George Kooymans, die ernstig ziek is, dat nog te laten meemaken, is dit jaar wellicht de laatste kans.’