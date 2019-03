Onze sportverslaggever over Real-Ajax: ‘Alles zat in die derde goal. Dit was totaalvoetbal, een teamprestatie. Sensationeel’

Wat een avond, gisteren in Madrid. Hoe heb je het ervaren, in het stadion?

Het was sensationeel. Zo’n avond is sowieso altijd magisch. Je ziet vooraf al die mensen wachten op de spelersbus, terwijl je helemaal niets ziet, door die geblindeerde ruiten. Dat is exemplarisch voor de magie van gisteravond.

En dan die wedstrijd: Ajax poetst dat hele elftal weg, van Real Madrid. Wat het clubvoetbal betreft behoort dit tot de grootste wedstrijden die ik heb meegemaakt. Het spel, de manier van voetballen: eigenlijk blonk iedereen uit. De doelpunten waren van een onwaarschijnlijke schoonheid, allemaal van een buitengewoon niveau. Die Zidane van Tadić, die passeerbeweging. De pass op Neres. Alles was prachtig.

Ik had niet gedacht dat dit Ajax over twee wedstrijden van Real zou winnen, maar ik had er vooraf wel een goed gevoel bij. Dat Ramos er niet bij was, was natuurlijk een gelukje voor Ajax. Real was niet in vorm en twee spelers vielen geblesseerd uit. Ook dat was gelukkig, daar heeft Ajax enorm van weten te profiteren. Dat is de verdienste van de ploeg. Ze hebben er ook recht op, na het ongelukkige VAR-moment in de heenwedstrijd.

Ook nu was er weer een VAR-moment, dat erg lang duurde. Het publiek begon te fluiten.

We kregen in het stadion veel invalshoeken te zien. Veel mensen dachten dat de bal uit was, maar ik denk van niet. Het was gewoon niet te zien, met de camerabeelden die er waren.

Overigens een groot compliment voor de scheidsrechter, hij vertrouwde de VAR helemaal en ging niet zelf kijken. Als er twijfel is, moet de scheids zijn beslissing niet veranderen. Zo is de VAR bedoeld. Het gaat in het voetbal om doelpunten maken, en deze scheidsrechter begreep dat. Hij floot een goede wedstrijd.

Ajax lijkt er weer bovenop, na een matige herstart van het seizoen. Hoe verklaar je deze 4-1 tegen Real Madrid?

Ze spelen de laatste tijd wel wat beter. Kort na de winterstop hebben ze een paar slechte wedstrijden gespeeld. Je moet je toch iedere keer weer opladen. Die jonge jongens, zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, hebben wedstrijden op dit hoge niveau nodig, tegen grote tegenstanders. Hier bloeien ze van op. Dat zag je terug op het veld.

De jongens van Ajax willen zich graag profileren in Europa. Ze waren enorm gemotiveerd, dat is tegen Real Madrid nu eenmaal wat makkelijker dan bij Fortuna Sittard uit, met alle respect. Deze wedstrijden kun je maar een paar keer in je seizoen spelen. Misschien zelfs maar een paar keer in je leven.

Om maar aan te geven hoe goed het was: Tadić kreeg vandaag een 10 van het grote tijdschrift France Football. Dat gebeurt nooit! Hoe hij de doelpunten voorbereidde, dat was het ultieme voetbal. Dat kan Tadić in dit soort wedstrijden.

Wat mij betreft zat alles in die derde goal. Mazraoui die de bal binnenhoudt. Ziyech, over wie weleens twijfel bestaat of hij de top aankan. Nou, dat heeft hij bewezen, gisteravond. Het was schitterend. Dit was absoluut totaalvoetbal, echt een teamprestatie.

Ook de complimenten aan Erik ten Hag, hij heeft hier een geweldig elftal neergezet. Hij zette Tadić in de spits, dat moet je durven hoor. En dat heeft geweldig uitgepakt. Dat heeft Ten Hag heel goed gezien. Iedereen dacht dat hij Mazraoui zou wisselen, vanwege zijn slechte eerste helft, maar Ten Hag liet hem staan, omdat hij weet wat hij na de rust aan Mazraoui kan hebben. Dat is kunde van de coach.

Hoe gaat het verder voor Ajax? Ze blijven dit seizoen meespelen voor drie hoofdprijzen.

Laten we eerlijk zijn: Ajax gaat de Champions League natuurlijk niet winnen. Maar het is voor het eerst in zestien jaar dat Ajax in de kwartfinale staat. Dat is echt een grootse prestatie. De halve finale zouden ze nog wel kunnen halen, als de loting meezit. Dat weten we volgende week, dus dan kunnen we weer gaan speculeren.

Wat de eredivisie betreft: Ajax moet goed door de komende drie wedstrijden komen, tot de interlandbreak. Daarna volgt de thuiswedstrijd tegen PSV. De winnaar van die wedstrijd doet goede zaken. Maar ook daarna volgen nog genoeg lastige potjes, voor beide ploegen. Daarbij moeten we wel opmerken dat PSV veel minder wedstrijden heeft gespeeld dit jaar, dat kan nog een rol gaan spelen.

Ik ben trouwens pas net thuis. Ik had een vroege vlucht genomen, dus ik heb nog niet geslapen. Na de wedstrijd heb ik nog een biertje gedronken met Guus Dubbelman, de fotograaf. Na zo’n wedstrijd kan ik niet slapen. Het is toch altijd wel een klus om die deadline te halen. En ik heb direct weer verder gewerkt aan mijn volgende stuk.

