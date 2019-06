Onze parlementair redacteur over het pensioenoverleg, ‘de grootste sociale kwestie van begin deze eeuw’

Minister Koolmees op weg naar het pensioenoverleg bij Rutte. Beeld Raymond Rutting / de volkskrant

Hoe lopen de onderhandelingen?

‘Premier Rutte, minister Koolmees, de drie vakcentrales en de drie werkgeversorganisaties hebben in de nacht van maandag op dinsdag tot een uur of drie met elkaar gepraat in het ministerie van Sociale Zaken. Daarna zijn ze er een ‘nachtje’ over gaan slapen. Waar ze op uit zijn gekomen, is nog niet duidelijk.

Dinsdagochtend praten Rutte en Koolmees met fractievoorzitters Asscher van de PvdA en Klaver van GroenLinks. Andere politieke partijen als 50Plus volgen ’s middags. Op die manier proberen ze een zo breed mogelijk politiek draagvlak te creëren.’

Hoe zit het met de discussie over de pensioenleeftijd?

‘De vakbeweging wil dat de AOW- en pensioenleeftijd de komende jaren bevroren wordt op 66 jaar en vier maanden. En dan is er nog een discussie hoe snel die pensioenleeftijd na die periode verder zou mogen stijgen. Dat zit zo. Nu zijn de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting gekoppeld: stijgt de leeftijdsverwachting een jaar, dan stijgt de pensioenleeftijd dus ook met een jaar. Anderen vinden een halve koppeling beter: dus als de levensverwachting met een jaar stijgt, dan stijgt de pensioenleeftijd met een half jaar. Dat is veel te duur, vindt het kabinet. Die komt met het voorstel dat voor elk jaar stijgende levensverwachting de pensioenleeftijd met tien maanden kan stijgen. Dan zou er een compromis uit kunnen komen dat de pensioenleeftijd per gestegen jaar leeftijdsverwachting met acht maanden stijgt.’

Dat lijkt schamel, vanuit de vakbonden gezien?

‘Op termijn kan het aardig aantikken, ook voor jongeren die anders tot boven hun zeventigste zouden moeten doorwerken.’

Hoe verloopt de discussie over de andere punten?

‘De vakbeweging wil dat er voor zware beroepen een oplossing wordt bedacht, zodat deze mensen eerder kunnen stoppen met werken. Er komt geen lijst van zware beroepen. Wel wordt er gewerkt aan een regeling waardoor werkgevers gemakkelijker werknemers met een zwaar beroep eerder kunnen laten stoppen met werken, door hen daarvoor minder financieel te belasten. Ook is er discussie of de laagst betaalde zzp’ers misschien weer in dienst moeten komen. En dat het gemakkelijker wordt voor zzp’ers om zich te verzekeren, voor pensioen maar ook tegen arbeidsongeschiktheid. En er is nog een discussie over het flexibeler maken van pensioenen. Als het fonds er goed voor staat, dan kunnen ze sneller worden verhoogd, maar de pensioenen kunnen ook sneller dalen als het tegenzit.’

Dat raakt dus aan de zekerheden van een onbezorgde oude dag voor iedereen?

‘Het is de grootste sociale kwestie van het begin van deze eeuw. Daarom is het ook zo’n knoop, en wordt er al tien jaar over overlegd. Om de door de vakbonden gewenste bevriezing van de pensioenleeftijd te regelen moet het voor 1 juli in de wet staan. Dat betekent dat het deze week rond zou moeten komen.’

Wanneer wordt meer duidelijk?

‘Misschien vanavond, als de vakbeweging het onderhandelingsresultaat bekend maakt aan haar leden. Dan kunnen leden die daarover ontevreden zijn hun verhaal naar buiten brengen. Jammer daarvan zou zijn is dat we dan een gekleurd verhaal horen.’