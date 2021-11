Onze formatiewatcher over het ‘treindocument’: ‘Je denkt nog even: is dit een grap?’

Terwijl VVD-leider en demissionair Mark Rutte voorbijloopt, staat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers de media te woord. Beeld ANP

Dag Avinash, wat dacht je toen jij en collega Natalie Righton het ‘treindocument’ onder ogen kregen?

‘In eerste instantie: wat is dit nou weer? Waar ik het meest van opkeek was dat er überhaupt zoiets bestond als een formatiedocument tussen de VVD en de CDA, dat zij gezamenlijk hebben onderhandeld en tot akkoorden zijn gekomen. Dat wisten we niet. Je denkt nog even: is dit een grappenmaker? We zijn echt aan close reading gaan doen, met de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de hand. Dan kom je er al snel achter dat een buitenstaander dit echt niet kan verzinnen.’

Woensdagochtend bekende ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers degene te zijn geweest die het mapje eind september in de trein liet liggen. Waarom doet hij dat, denk je?

‘Ik denk dat zodra het op straat ligt, je niet anders kan dan eerlijk zijn. Dat moet Segers ook gedacht hebben. Dinsdag hebben we geprobeerd bevestiging te zoeken dat het document bestaat en in de formatie is gebruikt. Het duurde en duurde maar voordat we daar iets over te horen kregen. Dat is tekenend voor de oude bestuurscultuur.

‘Wees gewoon open en eerlijk, zou je zeggen. Maar het reflex van woordvoerders is plattrappen. Iemand zei dat letterlijk: we gaan dit morgen plattrappen. Nu heeft Segers ervoor gekozen om open en eerlijk naar buiten te komen. Ik vind het jammer dat daar dinsdag niet voor gekozen is.

‘We hebben ook geprobeerd de status van het document te achterhalen. Dan proberen ze je echt op het verkeerde spoor te zetten. Een van de woordvoerders zei: ‘Het is helemaal niet interessant, als ik het gevonden had, had ik het gewoon in een la gestopt.’ Terwijl het in een mapje zat met een migratie-akkoord en het document dat VVD en D66 eerder samen schreven. En nu weten we dat Segers het bij zich droeg.

‘Dan wordt er gesteld dat dit document stamt uit een periode voordat de vier partijen aan tafel gingen en dat ze weer vanaf 0 zijn vertrokken. Maar het is maandag nog opgevraagd bij formateur Koolmees door de onderhandelingstafel Onderwijs.’

Inhoudelijk viel het mij op dat het op bepaalde thema’s behoorlijk progressief is voor een akkoord tussen VVD en CDA. Hoe kan dat?

‘We hebben eerder in de krant aan de hand van de verkiezingsprogramma’s al geanalyseerd dat het midden naar links verschuift. Daarmee houdt het gelijke tred met ontwikkelingen in de samenleving. En ze moeten tegemoet komen aan D66.

‘Tegelijkertijd kunnen ze ook niet anders. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren omtrent het stikstofdossier, dat is te lang niet serieus genomen. Op klimaat: we zitten in een energietransitie, wil je dan voorop lopen of achteraan? Ze kiezen er duidelijk voor om meer voorop te lopen.

‘Over vluchtelingen en migratie: dat is wel opvallend. Daar zeggen ze: het UNHCR-quotum van de VN over het opvangen van vluchtelingen moet omhoog. Dat is de afgelopen vier jaar eigenlijk gebruikt als wisselgeld. Na het kinderpardon wilde de VVD daarvoor wat terug. Ze hebben wat vluchtelingen van het quotum afgesnoept, en na het opvangen van vluchtelingen van het afgebrande kamp Moria ook. Nu hebben ze gezegd dat quotum weer te willen verhogen. We weten alleen nog niet hoe hoog. Ook staat er dat ze streven naar een soort Canadees model waarbij er meer arbeidsmigranten worden toegelaten. Daar staat eigenlijk gewoon: Nederland vergrijst, we hebben mensen nodig.’

Wat doet het met de formatie dat dit document nu naar buiten is gekomen?

‘Als je dit akkoord en het akkoord tussen VVD en D66 over elkaar legt, heb je een akkoord op hoofdlijnen. Het probleem is dat het het voor de ChristenUnie nu minder makkelijk claimen is. Je gaat de formatie met andere partijen ook in om na afloop aan je achterban te presenteren wat je hebt binnengehaald.

‘Dat er niet aan de vrijheid van onderwijs wordt getornd, was tussen VVD en CDA al afgesproken en kan de ChristenUnie dus niet claimen. Hetzelfde geldt voor dat UNHCR-quotum. Wat dat betreft is dit misschien wel lekker voor de ChristenUnie en kunnen ze nu aan de formatietafel iets extra’s binnenhalen.’

VVD en CDA waren het eind september al eens over progressieve plannen die voor D66 gunstig zijn. En voor de ChristenUnie liggen met dit stuk geen medisch-ethische struikelblokken op tafel. Waarom is er nog geen bordesscène geweest?

‘Dat is een goede vraag. Ik denk dat de partijen helemaal niet bezig zijn met een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat is door een ingewijde ook wel toegegeven, dat alles achter die hoofdlijnen moet worden uitonderhandeld. Dus je zal straks misschien wel een dun regeerakkoord zien, maar dan met een soort schaduwakkoord daarachter.’

Welke inzichten krijg jij door het ‘treindocument’?

‘VVD en CDA hebben tot dusver niet openlijk laten zien te streven naar zoveel CO2-reductie. Aan de andere kant hebben zij ook te maken met de realiteit. Ik vraag mij wel af: stel dat deze deze plannen niet nu naar buiten waren gekomen, maar pas in het regeerakkoord, hoe zouden ze het dan aan hun achterban hebben gepresenteerd? Zouden VVD en CDA het omarmen, of stellen dat D66 en de ChristenUnie dit binnen hebben gehaald? Ik denk niet dat ze het zouden omarmen. Wat dat betreft is dit wel een belangrijk inzicht in hoe VVD en CDA er écht over denken.

‘En er staan over een nieuwe bestuurscultuur helemaal geen concrete plannen in. Ik vraag me echt af of dat er nog wel van gaat komen. Zeker in combinatie op hoe de woordvoerders ons nu te woord hebben gestaan.’