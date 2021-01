Onze correspondent over de rellende menigte in Den Bosch: ‘Het leek wel een sprinkhanenplaag’

Bij een winkel in het centrum van Den Bosch wordt dinsdag de schade hersteld. Beeld ANP

Peter, jij zat er gister met je neus bovenop. Wat is er precies gebeurd?

‘Relschoppers kondigden maandag in een Telegramgroep aan dat ze om 20.00 bij een parkeerplaats bij de IJzeren Vrouw, een plas vlak bij de binnenstad, bij elkaar zouden komen. Uiteindelijk zijn ze een uur later vanaf een tankstation de stad in getrokken, richting de Markt. Tegen tienen heb ik overwogen om de straat op te gaan. Maar ik kreeg voortdurend beelden doorgestuurd van een menigte die zich heel snel, als een soort sprinkhanenplaag, door het centrum voortbewoog. Ze gooiden met stenen en vuurwerk. Dat was zo’n dreigend beeld dat ik uiteindelijk binnen ben gebleven voor mijn eigen veiligheid.

‘De menigte is via de Markt doorgelopen naar de JumboCity in de Visstraat. Daar zijn ze aan het plunderen geslagen, net als in de Primera daartegenover. Vervolgens zijn ze naar de Uilenburg gegaan, een stukje stad met veel smalle straatjes. Daar volgde een soort kat- en-muisspel met de politie. Het is razend moeilijk om ze daar te pakken, want je kunt er nauwelijks met een ME-bus door de straat. Ik heb een aantal relschoppers hier nog langs mijn raam voorbij zien rennen. Het leek er nog even op dat ze hun vernielingstocht voort wilden zetten naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar dat bleek loos alarm of ze hebben het toch maar afgeblazen.

‘Rond 23.00 uur ben ik de stad in gegaan om de schade te inventariseren. In veel winkels waar ze langs waren gekomen was een ruit gesneuveld. Ik sprak met de eigenaar van de Primera en die stond daar met tranen in haar ogen. Daar hadden ze ook geplunderd, sigaretten en luxe aanstekers, maar ze hebben vooral heel veel vernield. Ze was echt ontredderd. Zij is al twintig jaar eigenaar van dat winkeltje, en de lockdown was al heel zwaar omdat ze alleen nog maar dienst mocht doen als afhaalpunt. En dan komt zoiets er nog eens bovenop.’

Waren dit voetbalhooligans?

‘De M-Side, de harde kern van Den Bosch, heeft gisteravond in een bericht afstand genomen van de rellen. Ze lieten in dat bericht ook weten dat als de relschoppers dit ‘geintje’ dinsdagavond nog een keer wilden uithalen, ze wel eens orde op zaken zouden komen stellen.’

Burgemeester Jack Mikkers constateerde dat de ME laat op de been was. Hoe kwam dat?

‘De relschoppers hadden inderdaad tot aan de Visstraat vrij spel. Maar het was natuurlijk overal onrustig: in Eindhoven, in Helmond, in Oss. Normaal gesproken kun je ook een peloton ME’ers vanuit andere regio’s oproepen, maar dat kon gister ook niet. Op een gegeven moment zijn de ME’ers gewoon op. Bovendien werd ’s middags in bijna iedere stad opgeroepen tot rellen, dus je weet niet waar de vlam uiteindelijk in de pan slaat. In sommige andere steden viel het heel erg mee.’

Den Bosch heeft een geschiedenis van rellen. In 2000 werd Pierre Boeleij, een supporter van de harde kern van FC Den Bosch, neergeschoten door de politie, waarna de stad ook drie nachten werd geteisterd door rellen.

‘Ja, dat was vooral geconcentreerd in de Graafsewijk en de Aawijk. Ze hebben toen de bruggen naar het centrum van de stad opgehaald om daar de ergste schade te voorkomen. Er was gister ook nog even sprake van dat ze dat zouden doen.’

Hoe is de situatie nu?

‘Heel veel mensen trekken met bezems de straat op om mee te helpen opruimen. Op dit moment valt er niet heel veel meer te vegen, want de meeste ruiten zitten er nog wel gewoon in, zij het met veel barsten. Bij de Primera komen een hoop mensen even langs met een bloemetje om steun te betuigen en te applaudisseren voor de eigenaren.’

Wat verwacht je voor vanavond?

‘Dat is onzeker. Bij die rellen in 2000 zag je dat het vuur na drie avonden vanzelf uitdoofde. Op een gegeven moment willen die jongeren toch weer gewoon gamen op hun slaapkamer. Het kan zijn dat het vanavond weer uit de hand loopt, maar het kan ook zijn dat er niks gebeurt.’