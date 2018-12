Podcast Het Volkskrantgeluid

Onze correspondent over de gele hesjes in Frankrijk

Dit weekend gaan Franse activisten in gele hesjes opnieuw de straat op. Afgelopen weekend richtten demonstranten al een ravage aan in Parijs. Wie zijn ze, waar staan ze voor en hoe gaat dit aflopen? Daan Kool, onze correspondent in Frankrijk, legt in onze podcast het Volkskrantgeluid van deze week uit waarom dit in Frankrijk zo groot heeft kunnen worden en in Nederland niet.