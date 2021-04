Onze correspondent is morgen al aan de beurt voor een prik: is de Amerikaanse corona-aanpak nu beter dan de Nederlandse?

Een vrouw wacht op vaccinatie met het Johnson-vaccin in New York. Beeld AP

Michael, gefeliciteerd. Je krijgt morgen je eerste prik, begrijp ik?

Ja, ik ben vrijdagavond aan de beurt. In de meeste staten is het nu voor iedereen boven de zestien mogelijk een afspraak te maken. Het gaat allemaal behoorlijk vlot dus.’

Je bent inderdaad eerder dan het gros van je landgenoten overzee. Hoe komt dat? Lange tijd was de corona-aanpak in de Verenigde Staten toch behoorlijk matig?

‘In het begin van de pandemie was de aanpak zelfs ronduit slecht te noemen. En veel dingen gaan nog steeds vrij matig: zonder het vaccin zou de toestand in een aantal staten wederom dramatisch zijn. Maar juist dankzij dat vaccin heeft het land zich toch een beetje herpakt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Amerika iets van zijn achting als grootmacht heeft terugverdiend.

‘Er worden momenteel namelijk 3 à 4 miljoen mensen per dag gevaccineerd. Dat is elke dag zo ongeveer 1 procent van de bevolking. Het is een bijna militaire operatie. Er zijn vaccinatiecentra opgezet in scholen, tenten of openbare gebouwen. Daar staan altijd mensen bij van FEMA, de Amerikaanse rampendienst, om alles in goede banen te leiden. Je maakt een afspraak, gaat naar binnen en binnen een kwartier sta je weer buiten. Dat is iets waar veel Amerikanen toch wel van onder de indruk zijn.’

Wat een wonder. De eerste prik. pic.twitter.com/zoe59o5h1o — Michael Persson (@MickPersson) 6 april 2021

Heeft die omslag tussen een slecht coronabeleid en een goed coronabeleid iets te maken met de recente presidentswissel?

‘Trump heeft met Operation Warp Speed financieel bijgedragen aan de razendsnelle ontwikkeling van de vaccins en onder Trump heeft Amerika een flinke slag geslagen bij de aankoop ervan. Zijn orders waren blijkbaar beter dan de Europese, dus daar moet je de regering-Trump echt de credits voor geven. Voor de uitrol echter, verdient de regering-Biden alle lof. Sterker nog: ik zou die logistiek niet aan Trump hebben toevertrouwd. Warp Speed of niet, Trump heeft corana steeds weggewuifd, deed het virus zelfs nadat hij zelf ernstig ziek was geweest af als een griepje en liet zich een beetje stiekem vaccineren.

‘Bovendien vonden er tijdens zijn presidentschap enorme rampen plaats waarbij de federale overheid echt grote steken heeft laten vallen. Of het nou een orkaan op Puerto Rico was of bosbranden in Californië, zijn oplossing was meestal het gooien van een wc-rol om vervolgens weer verder te vliegen. Ik denk niet dat dit anders zou zijn geweest bij de vaccinatie-uitrol.’

Je zei net dat Amerika zich een beetje aan het herpakken is. Bedoelde je dat puur mentaal, of zie je ook op straat de gevolgen van 4 miljoen prikken per dag?

‘Na de klappen die Amerika zichzelf de afgelopen jaren heeft toegediend, en alle zwakke plekken die sindsdien zichtbaar zijn geworden voor de rest van de wereld, is dit imagotechnisch zeker iets waar ze goede sier mee kunnen maken. Amerika doet dit aantoonbaar beter dan Europa en daar kunnen ze trots op zijn.

‘Je ziet ook op straat dat het de goede kant opgaat. Van essentiële winkels naar luxere winkels. Toen de restaurants, die eerst alleen buiten, maar inmiddels ook binnen open zijn. De musea zijn sinds een maand open en mogen steeds meer bezoekers toelaten. Als je wil, en je het een beetje goed plant, kun je al een stuk normaler leven dan een half jaar geleden. Wat daar sinds kort bovendien bijkomt, zijn de sportwedstrijden en de eerste concerten.’

Over sportwedstrijden gesproken: ik las dat basketbalclub The Miami Heat, uit Florida, werkt aan vaccinated only-secties in hun stadion, enkel te betreden als je kunt aantonen een prik te hebben gehad. Neem jij je vaccinatiepaspoort mee morgen?

‘Zeker. New York is zelfs de enige staat die al een digitaal paspoort heeft gemaakt, waardoor je op je telefoon kunt laten zien of je al een vaccin hebt. Het lijkt mijzelf nogal logisch dat bedrijven en instellingen graag een soort garantie willen geven aan hun bezoekers dat het veilig is om naar binnen te gaan. Maar niet iedereen hier is het daarover met mij eens.

‘Met argumenten als vrijheid en privacy zijn er met name aan de Republikeinse kant veel tegenstanders van zo’n paspoort. In Florida en Texas hebben de gouverneurs zelfs al een besluit genomen dat bedrijven en overheidsinstellingen geen toegang mogen ontzeggen aan mensen zonder vaccinatiepaspoort. Dat is een potentieel probleem omdat 30 tot 40 procent van de Republikeinen zegt geen vaccin te willen.

‘Deels heeft dat religieuze redenen, maar in de afgelopen maanden is er ook een culturele polarisatie rondom het virus is ontstaan waarbij geloof in Covid-19 iets van links is geworden. De ziekte wel of niet serieus nemen, wel of geen mondkapjes dragen en nu dus jezelf wel of niet laten vaccineren, is in veel kringen vooral een uiting geworden van je politieke werkelijkheid: het laat zien aan welke kant van de culturele kloof je staat.

Dat klinkt als een behoorlijke puinhoop in de maak. Tientallen miljoenen Amerikanen die zich niet willen laten vaccineren, omdat ze niet links zijn. Sommige staten waar je zonder vaccinatiepaspoort geen restaurant kunt bezoeken, terwijl datzelfde paspoort in andere staten juist verboden is. Amerika gaat niet echt een rimpelloze toekomst tegemoet, als ik je goed begrijp.

‘Het is inderdaad dé grote kanttekening bij het succes van dit vaccinatieprogramma: wat voor invloed heeft die polarisatie, die cultuurstrijd, op een toekomst waarin vaccinaties nu eenmaal belangrijk zijn, omdat ze gaan bepalen wat je wel en niet mag doen? En wat gaat er straks gebeuren als Amerika in theorie open kan gaan, maar er te weinig mensen gevaccineerd blijken te zijn om dat ook echt te doen? Het wordt hoe dan ook gedoe in de nabije toekomst, met veel spandoeken en demonstraties. Voordat het allemaal dempt, zal het helaas eerst feller worden.´