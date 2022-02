Onze correspondent is in Lviv: ‘De Oekraïense dapperheid is ongelooflijk’

Mensen staan in Lviv in de rij om bloed te doneren. Beeld AFP

Dag Tom, je bent nu in Lviv. Veel mensen willen weg uit Oekraïne, jij wilde er juist naar toe. Was het lastig om er te komen?

‘Ik vond het heel belangrijk om nu naar Oekraïne te gaan om te zien hoe de Oekraïners zichzelf verdedigen. Eergisteren, op de eerste dag van de oorlog, kwam ik aan bij de Poolse grens, waar een enorme stroom vluchtelingen uit Oekraïne het land binnenkwam. Gisteren wilde ik de trein nemen van Przemyśl, een stadje aan de Poolse grens, naar Lviv, maar ik moest tien uur wachten, omdat de trein uit Oekraïne kwam en alle mannen die naar Polen wilden vluchten eruit werden gehaald. Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 mogen het land namelijk niet verlaten, die worden geacht te vechten. Daarom duurde het lang voordat de trein kon vertrekken. Er zijn tienduizenden, honderdduizenden mensen die Oekraïne wilden verlaten. Ik zat met slechts tachtig mensen in de trein de andere kant op. Zij wilden voornamelijk gewoon naar huis, ondanks de oorlog.’

Hoe is het nu in Lviv?

‘Ik kwam hier rond middernacht aan. Er is officieel een avondklok vanaf tien uur maar er stonden nog heel veel mensen buiten die uit het oosten zijn gevlucht, er was veel verkeer. Er zijn hier voor zover bekend nog geen Russische explosies geweest. Veel Oekraïense vluchtelingen komen hierheen, om door te reizen naar Polen, maar een groot deel van de bevolking maakt zich klaar om te gaan vechten.

‘Ik heb vandaag mannen gesproken die zich bij de territoriale verdedigingstroepen kwamen melden, een soort vrijwilligersbataljon. Dan krijg je wapens en een pak. Ze gaan naar huis en wachten op een telefoontje van hun bevelhebber, bijvoorbeeld dat ze de luchthaven moeten gaan verdedigen.

‘Honderden mensen kwamen zich er melden, uit alle lagen van de bevolking. Architecten en kunstenaars, maar ook mannen die in het Sovjetleger hebben gevochten en nu met pensioen zijn. Er is hier een enorme eenheid en vastberadenheid om tegen Rusland te vechten.’

Hoe is het leven daar nu?

‘Ik werd vanochtend om 5 uur gewekt door het luchtalarm. Ik sliep in de receptie van het hotel, want er is een enorme kamernood in Lviv. Iedereen rende naar de schuilkelder en net toen we eruit gingen ging het alarm opnieuw af en moesten we weer terug.

‘Vanmiddag toen ik in het centrum liep, klonk het alarm weer. Mensen beginnen dan te rennen, niet iedereen weet de weg. De schuilkelders staan natuurlijk ook niet duidelijk aangegeven. Al snel stak iemand z’n hand op die zei dat we ergens terecht konden.’

Luchtalarm nu in Lviv pic.twitter.com/AA29HzMYjr — Tom Vennink (@tomvennink) 26 februari 2022

Hoe houden de inwoners zich?

‘In het centrum zat ik in een kelder van 400 jaar oud met mensen die daar al voor de vijfde keer zaten. En vijf keer was het vals alarm, gelukkig. Maar zo'n alarm maakt telkens duidelijk dat er ieder moment een raketaanval kan volgen. Een week geleden konden mensen niet geloven dat Rusland een oorlog zou beginnen, nu houden ze overal rekening mee.

‘Iedereen volgt het nieuws op de voet. In de schuilkelder werd gejuicht toen bekend werd dat Hongarije Rusland ook wil ontkoppelen van betaalsysteem Swift. Oekraïners hopen op nog veel zwaardere sancties van het westen tegen Rusland. Het vechten doen ze zelf, maar ze hebben wel meer wapens nodig en Rusland moet gestraft worden, zo klinkt het.

‘Wat mij vooral opvalt is dat heel veel mensen zich nuttig willen maken. Ze doneren bloed voor de gewonden. Mensen vlechten camouflagenetten. Het is ongelooflijk hoe dapper mensen zijn. Ik ben diep onder de indruk van het Oekraïense volk. Ik sprak net iemand die heel bang was en tegelijkertijd heel opgewonden. Hij zei: ‘We vinden onszelf opnieuw uit.’ De Oekraïense natie was nog nooit zo verenigd.’