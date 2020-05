Onze correspondent in Spanje: ‘Als Nederlander zou ik nog even wachten met boeken van een vakantie’

Madrid, afgelopen weekend. Beeld Getty Images

Als je leest dat het weer iets de goede kant opgaat in Spanje, dan gloort er hoop op een Spaanse zomervakantie of stedentrip. KLM vliegt ook weer naar Madrid en Barcelona.

‘Nou, ik zou nog even wachten met het boeken van een vakantie. Er nog onzekerheid over het opstarten van de toerismesector. In Griekenland wordt al gewerkt aan plannen om toeristen in de zomer te verwelkomen, maar zo ver zijn ze in Spanje nog niet. Wellicht is het nog te vroeg. Een minister waarschuwde vorige week in een gesprek met correspondenten dat nieuwe besmettingen mogelijk het land binnenkomen als toerisme op grote schaal weer mogelijk is.

‘In sommige regio’s in het zuiden, zoals de Canarische Eilanden en Murcia, zijn veel minder besmettingen dan in de rest van Spanje. Zij vragen wel of ze weer aan de slag mogen. In het stappenplan van de regering mogen hotels straks, waarschijnlijk na 11 mei, weer opengaan. Ook restaurants mogen langzaam open, met gasten aan een deel van de tafels. Maar restauranteigenaren vragen zich af of het dan nog wel rendabel is om de deuren te openen. Daar gaat de discussie vooral over nu.

‘Er wordt niet betoogd dat alles open zou moeten voor iedereen behalve ouderen en andere kwetsbare groepen. De stemming hier is: gezondheid gaat voor alles. Mensenlevens, zo hoor je veel, zijn ons meer waard dan de economie. Er zijn zoveel doden gevallen, zo wordt er gezegd, hoe kan je dan accepteren dat er mogelijk nog meer mensen doodgaan?’

Sinds zaterdag mag de bevolking weer beperkt het huis uit, na zeven weken te zijn opgesloten. Hoe ziet Madrid er nu uit?

‘De stad is compleet veranderd. Het is mooier dan ooit. Madrid is meer ontspannen, ondanks de trieste gevolgen van de uitbraak en de meer dan 25 duizend doden in het land. Je ziet geen toeristen, alleen maar bewoners. Er is weinig verkeer. Het voelt als een enorme verlichting dat de bevolking weer naar buiten mag. Je ziet nu dat het afstand houden veel Spanjaarden nog niet meevalt. Ze houden zich er niet echt aan. Spanjaarden houden van lichamelijk contact, om elkaar te omhelzen en aan te raken. Nu ze elkaar weer mogen zien op straat, geeft dat wel eens problemen met afstand bewaren.’

Ben je zaterdag meteen met het jonge gezin je appartement uit gerend?

‘We moeten verdelen wie op welk tijdstip naar buiten gaat. Wij mogen niet met z’n drieën tegelijk de straat opgaan. In de ochtend is mijn vriend gaan hardlopen, In de avond ben ik gaan hardlopen naar het 2 Mei-plein, een bekend plein in de stad. Je zag dat de bevolking weer hun traditionele avondwandeling had hervat. Er werd weer geflaneerd. Het was ook heel mooi weer. Op zondag ben ik met ons zoontje naar een grasveldje bij het Prado-museum gegaan. Ook hier een complete transformatie. Normaal vertoont de bevolking zich hier niet en zie je alleen maar toeristen. Een ander kind was trouwens wel even bang voor mijn zoontje, bang dat hij besmet zou raken met het virus. Dat geeft aan hoe kinderen toch iets overhouden aan deze crisis: dat ze angstiger zijn.’

Hoe werkt die versoepeling precies? Ik begrijp dat jongeren en ouderen apart even naar buiten mogen?

‘Sinds het weekeinde mag je tussen 06.00 en 10.00 in de ochtend alleen naar buiten om te sporten. Vanaf 10.00 mogen de ouderen even de straat op. Tussen 12.00 en 19.00 is het de beurt aan de kinderen, die tot een week geleden helemaal niet naar buiten mochten. Ze mogen maximaal een uur buiten zijn. Tussen 19.00 en 20.00 is het weer de beurt aan de ouderen. Daarna, tot 23.00, kunnen de andere volwassenen even de straat op.

‘De mensen houden zich ook echt aan de tijden. Je ziet plotseling hoe de kinderen met hun steps en fietsjes op straat verschijnen als hun tijd is aangebroken. Ik sprak een oud stel in mijn buurt, een echtpaar van 82 en 83 jaar. Ze waren in al die zeven weken nooit even naar buiten geweest, bijvoorbeeld even naar de supermarkt. Ze waren bang om besmet te raken. Hun boodschappen lieten ze thuis bezorgen.

‘Wat verder opvallend is, is dat Madrid sportiever is dan ooit. Iedereen sport, jogt, fietst en wandelt. Vooral het grote aantal fietsers is bijzonder. Veel bewoners zeiden altijd dat Madrid geen stad was voor fietsers, onder andere vanwege de vele heuvels. De fietsliefhebbers wezen erop dat er geen fietspaden waren. Zij proberen nu hun punt te maken. Zo van: zie je wel dat het kan.’