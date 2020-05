Onze correspondent gaat in Zuid-Korea gewoon op vakantie: ‘Blij dat ik hier woon’

Een lang weekend vanwege een festiviteit in mei, dat ziet er in Zuid-Korea gewoon zo uit. Beeld AFP

Terwijl Nederland niet eens normaal naar de camping kan en zich zorgen maakt over de zomervakantie, maak jij je vakantiedagen op in Zuid-Korea. Hoe kan dat?

‘Ja, dat is geen probleem hier. Ik ben twee dagen naar een plaatsje aan de westkust geweest, op zo’n twee uur rijden van Seoul, waar ik woon. Het was een soort mini-Scheveningen. Het kustgebied daar lijkt een beetje op Nederland, met brede stranden en duinen. Het was geen vakantieweek, dus het was niet zo druk. Daarna zijn we vijf dagen de bergen in gegaan, in het zuiden. Ook daar was het lekker rustig.

‘Dit kan allemaal in Zuid-Korea. Het land heeft in het begin veel besmettingen gehad, maar de uitbraak hadden ze snel onder controle, onder andere door veel testen, opsporen en controleren. Er is hier ook nooit een lockdown geweest. Overheidsinstellingen, waaronder scholen, waren wel dicht, maar restaurants, cafés en winkels bleven open.

‘Het binnenlandse toerisme werd wel op een laag pitje gezet. De bevolking bleef uit eigen beweging binnen. Omdat ze eerder met dit soort epidemieën te maken hebben gehad, reageerden de Koreanen snel op deze uitbraak. Nu er amper nieuwe besmettingen zijn, trekt het toerisme weer aan.’

Hoe was het om vakantie te vieren en te relaxen, wetende dat het virus nog altijd rondwaart?

‘De normale beleefdheid zag ik ook hier overal, er was geen panische voorzichtigheid. De vrouw van de Airbnb en ook anderen gingen normaal met ons om. Het was allemaal redelijk relaxed. Wel droeg iedereen mondkapjes. Het voorschrift van de overheid om afstand te bewaren, geldt ook niet meer. Het motto is nu ‘gezonde beleefdheid’. De Zuid-Koreanen zijn uit zichzelf sowieso voorzichtig, dus het afstand bewaren was hier vanaf het begin van de uitbraak geen probleem.

‘Wij kregen op vakantie wel veel sms’jes van de overheid omdat net in die periode een uitbraak was in Seoul. Een bezoeker van een nachtclub had tientallen anderen besmet. Ik woon in de wijk waar de nachtclub zit. Dus ik kreeg allerlei sms’jes, compleet met een alarmgeluid. Zo van: ben je in die nachtclub geweest, meld je dan bij het gezondheidscentrum.

‘Het geeft aan hoe systematisch de autoriteiten te werk gaan om het virus uit te bannen. Toen de mensen hoorden dat we uit Seoul kwamen, was er geen paniekreactie. Er wordt veel getest, het aantal besmettingen is laag en de bevolking vertrouwt de overheid met de aanpak van het virus.’

From malls in Seoul to jammed expressways leaving the capital to South Korea’s southern vacation island of Jeju, shoppers and travellers crowded malls and beaches on the first long weekend since the country began easing coronavirus curbs last month https://t.co/ImESmTpLLk pic.twitter.com/8QSO00apao — Reuters (@Reuters) 4 mei 2020

Denk je niet vaak: als de wereld vanaf het begin voor de Zuid-Koreaanse aanpak had gekozen, dan zouden we nu niet in deze ellende zitten?

‘Dat is niet helemaal eerlijk. Zuid-Korea was vanaf het begin goed op deze uitbraak voorbereid, vanwege de eerdere ervaringen met bijvoorbeeld de sars-epidemie. Er waren al genoeg testen en mondkapjes voor de bevolking, terwijl er in Nederland niet eens genoeg mondkapjes waren voor het zorgpersoneel. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen: we hadden moeten doen wat Zuid-Korea deed. Maar als het gaat om de terugkeer naar de normale situatie, dan moet er wel worden gekeken naar hoe ze het hier doen.

‘Dat sommige beslissingen zo lang duren, zoals in Nederland de invoering van de mondkapjes, begrijp ik bijvoorbeeld niet, gezien de ervaringen van Zuid-Korea. Dit is een land met een absurd laag sterftecijfer: 263 slechts op een bevolking van bijna 52 miljoen. Daar moet je van leren. Dus: mondkapjes op en een grotere opsporingskracht van de GGD.

‘Het beleid hier is om het virus op te sporen en uit te roeien. Er zijn inmiddels zo’n 700 duizend personen getest. Tegelijkertijd weet ik niet of het beleid in Nederland nu is om het virus uit te roeien of om het langzaam uit te laten razen om de ziekenhuizen niet te overbelasten. Als het dat laatste is, heb je niet dezelfde infrastructuur nodig als in Zuid-Korea. Maar dat heeft natuurlijk wel consequenties.’

Zuid-Korea laat ons toch ook zien dat een terugkeer naar de samenleving zoals we die kenden met vallen op opstaan zal gaan zolang er geen vaccin is? Eén nachtclubbezoeker besmette in zijn eentje negentig anderen.

‘Dit hoort erbij als je terug wil naar een vrije samenleving. Toch kwam deze kleine besmettingsgolf een beetje als een verrassing. De cijfers waren immers goed: er waren dagelijks slechts tien nieuwe besmettingen, waarvan de meesten ook nog reizigers uit het buitenland waren.

‘Is de vooruitgang in Zuid-Korea dan broos? Ja en nee. Ondanks het uitgebreide testen kan je altijd wel iemand missen. Het uitroeien van het virus is niet mogelijk. Dat zie je nu ook in China, waar ze heel Wuhan opnieuw willen testen. Het virus is immers nooit weg.

‘De besmetting gebeurde in een nachtclub, maar het had net zo goed kunnen gebeuren in de metro, waar de reizigers schouder aan schouder staan. Een 29-jarige man ging op een vrijdagavond tot diep in de nacht uit. In de drie clubs en twee cafés die hij in zes uur bezocht, waren er zo’n 1.500 bezoekers. Al deze mensen gingen daarna weer naar het werk, waardoor het virus zich snel verspreidde.

‘In veel andere landen zou dit het begin zijn van een nieuwe besmettingsgolf. Maar in Zuid-Korea wisten ze het in anderhalve week te neutraliseren. Vrijwel iedereen die in de buurt van die man is geweest, werd opgespoord. De autoriteiten gaan daarin ver. Mensen worden gebeld, je krijgt tientallen sms’jes. Ze gaan verder dan wij in Nederland zouden accepteren. Ik ben geen apologeet van de regering hier, maar ik vind het wel indrukwekkend hoe snel deze uitbraak is ingedamd.’

De verbinding viel zonet uit omdat je weer alarmerende sms’jes kreeg van de autoriteiten. Wat was er aan de hand?

‘Het was een noodbericht dat er in Seoul vier nieuwe besmettingen zijn. Je kan dan online de reisgeschiedenis van deze personen nagaan om te zien of je in hun buurt bent geweest. Ik besef goed dat wij veel geluk hebben dat de Zuid-Koreanen hun zaken zo goed op orde hebben. Ik ben wat dat betreft blij dat ik nu in Zuid-Korea zit. Seoul is een stad met tien miljoen inwoners, maar ik kan er vrij veilig op stap gaan of eten in een restaurant, omdat de verdedigingslinie zo sterk is. Na de uitbraak in de nachtclub zijn 66 duizend personen getest. Zo maak je het gevaar snel onschadelijk.’