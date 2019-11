Onze correspondent: ‘Deze verhoren kunnen bepalen of Trumps presidentschap aan een zijden draad hangt’

Bill Taylor, de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne, komt aan op Capitol Hill. Hij wordt als eerste gehoord. Beeld AFP

Dit wordt een historische dag, een die we ons nog lang zullen herinneren.

‘Zeker. Ik doe er verslag van vanuit het Huis van Afgevaardigden, waar het allemaal gebeurt. Deze hoorzittingen kunnen ervoor zorgen dat het presidentschap van Trump aan een zijden draad komt te hangen. De verhoren moeten bepalen wat er is gebeurd in de Oekraïne-affaire: heeft de president zijn macht misbruikt om een politieke tegenstander te laten onderzoeken door een ander land?

Vervolgens moet geoordeeld worden of het fout was wat Trump heeft gedaan. Daar zal de Senaat over gaan. De verwachting is nu dat een mogelijke impeachment van Trump zal stranden in de Senaat, omdat de Republikeinen daar de meerderheid hebben. Maar de bevolking kan dat beïnvloeden. De Amerikanen zullen op hun tv’s kunnen zien wat de president heeft gedaan.’

Verwacht je vandaag al meteen vuurwerk?

‘De eerste getuige die moet verschijnen is Bill Taylor, de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne. Hij heeft harde dingen gezegd over de pogingen van Trump om Kiev te bewegen voormalig vicepresident Joe Biden te onderzoeken, met als drukmiddel de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne.

Maar Taylor heeft het, als het gaat om de directe betrokkenheid van Trump, van horen zeggen. De Republikeinen zullen hier vandaag tijdens zijn verhoor gebruik van gaan maken om zijn geloofwaardigheid te ondergraven. Ze zullen hem ook proberen neer te zetten als iemand die verdacht is. Hij is immers al jaren diplomaat, hij maakt al jaren deel uit van het ambtelijk apparaat. Dus moet hij, in de ogen van de Trump-aanhangers, gewantrouwd worden.’

“Millions of Americans will see what a partisan sham this whole thing is.” Rush Limbaugh @foxandfriends Also, why is corrupt politician Schiff allowed to hand over cross examination to a high priced outside lawyer. Did that lawyer ever work for me, which would be a conflict? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 november 2019

De getuigen zullen niet alleen door de parlementariërs worden ondervraagd. Hoe zit dat?

‘Dat klopt. Dat is een groot verschil met de gewone hoorzittingen in het parlement. We zullen, behalve de leden van het Huis van Afgevaardigden, ook deskundigen zien die door beide partijen zijn aangesteld. Hierdoor lijkt het allemaal meer op een proces.’

Hebben de Amerikanen wel belangstelling voor de verhoren? Merk je daar iets van?

‘Er is zeker veel belangstelling. Je ziet het overal. De televisies staan overal aan. Ook als je niet geïnteresseerd bent in wat er is gebeurd in de Oekraïne-affaire, ontkom je hier in de komende weken niet aan. Je hoort weleens dat de gemiddelde Amerikaan geen interesse heeft in de impeachmentzaak. Maar als je het land in trekt, zie je dat het varieert. Er is zeker geen apathie.’

Denk je dat Trump, een fervente tv-kijker, ook zal meekijken?

‘Zeker. Al was het alleen maar om erover te tweeten. Vanochtend begon hij al vroeg, door berichten en uitspraken van zijn vrienden bij Fox & Friends te retweeten. Hij zal benadrukken dat het telefoontje met de Oekraïense president Zelenski perfect was en dat hij niets heeft misdaan. Al bij binnenkomst in het Huis zag je de strategie van de Republikeinen. Op borden werden de verhoren en het impeachmentonderzoek afgedaan als een ‘sham’, bedoeld om de president af te zetten.’

Een demonstrant op Capitol Hill roept op tot de afzetting van president Trump. Beeld AP