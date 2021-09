Onze Amerika-correspondent over de 11/9-herdenking: ‘Ineens is er geen afstand meer tot de aanslag’

Herdenkingsbijeenkomst bij de Freedom Tower in New York. Beeld AFP

Dag Maral, waar sta je nu?

‘Ik sta nog in het mediavak, op de achtergrond hoor je de namen van de slachtoffers die worden voorgelezen. Dat duurt vanzelfsprekend heel lang.’ Fluistertoon: ‘Er is nu opnieuw een minuut stilte. Ik bel je zo terug.’

Een minuut later: ‘Maar ik sta dus Voor de Freedom Tower, de plek waar voor 9 september 2001 het WTC-gebouw stond. Vanochtend is hier de herdenking van de slachtoffers van de aanslagen op 9/11.’

Hoe herdenk je zo’n grote gebeurtenis?

‘Het is best indrukwekkend om hier te zijn en heftig om te zien. Op het podium voor mij staan allerlei nabestaanden, velen dragen een T-shirt met de naam van een van de slachtoffers. Net als ieder jaar worden de namen van de slachtoffers opgelezen door de nabestaanden zelf.

‘Af en toe klapt er iemand als een naam valt. Sommige mensen zijn echt heel deftig gekleed, alsof ze daadwerkelijk op een kerkhof zijn. Hier en daar zie je mensen huilen, het is emotioneel. Het is echt bedoeld voor nabestaanden, een soort traumaverwerking. De herinneringen aan de slachtoffers wordt geprobeerd in stand te houden.’

Hoe proberen ze dat?

‘Er worden veel verhalen verteld over de slachtoffers, door nabestaanden. ‘Als mijn kind lacht, dan denk ik aan jou’, zei een nabestaande net. Men is erg bezig met welk deel van de slachtoffers ze nog in leven kunnen houden.’

‘Waarom maakt het zo veel indruk op je?

‘Je staat ineens naast de wereld van de mensen om wie het gaat. Er is geen afstand meer tot de aanslagen. Deze mensen zijn hier al twintig jaar mee bezig. En hoewel het een groot mediacircus is, lijkt het alsof je bij deze mensen in de woonkamer staat.’

‘Sommige nabestaanden willen ook hun verhaal vertellen. Er loopt net een man demonstratief met een foto van zijn neef langs het mediavak zodat wij hem vragen gaan stellen. Ik sprak een andere man, wiens broer agent was en die destijds het gebouw is ingegaan en overleed. Ik vroeg of er een verschil was in het leed in vergelijking met twintig jaar geleden. Zijn antwoord was: ‘Nee, het voelt als de eerste dag’. Het is allemaal nog zo vers.’

Het is vandaag 20 jaar geleden, was de herdenking nog speciaal?

‘Na het volkslied aan het begin was er een toespraak van een man wiens dochter als stewardess op een van de vluchten zat. Voor dit soort speeches was voorgaande jaren minder ruimte, omdat het een jubileum is dit jaar wel. Ook zijn er muziekoptredens. Je hoort nu ook een vrouw zingen, het is vrij stemmige muziek.’

Wie zijn er nog meer?

De Clintons en de Obama's zijn er, en Donald Trump komt zo ook nog. President Biden is ook aanwezig, maar die gaat nu weer weg geloof ik, hij moet nog door naar Shanksville in Pennsylvania waar toen een ander vliegtuig neerstortte. Daar is ook een herdenking. En hij gaat nog naar een herdenking bij het Pentagon.

‘Maar Biden zat gewoon tussen het publiek, hij sprak niet. Dit gaat echt over de slachtoffers. Je hoort de namen van al die doden, daar wordt het heel echt van. Het zijn geen nummers meer. Tegelijkertijd is het dubbel. De dood van deze mensen heeft tot de dood van veel andere mensen geleid. Die namen hoor je vandaag niet. De aanslagen op 9/11 waren nog maar het begin van zoveel meer.