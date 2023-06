Onwaarschijnlijke coalitie wordt werkelijkheid: BBB met GroenLinks in zee in Zuid-Holland

Kandidaat-gedeputeerden Meindert Stolk (CDA), Anne Koning (PvdA), Berend Potjer (GroenLinks), Frederik Zevenbergen (VVD), Jeannette Baljeu (VVD), Frank Rijkaart (BBB) en Mariëtte van Leeuwen (BBB) tijdens de presentatie van het coalitieakkoord Zuid-Holland. Beeld ANP

Dat bleek woensdag in Den Haag bij de presentatie van het Zuid-Hollands coalitieakkoord, dat onder leiding van informateur en oud-minister Arie Slob is gesloten tussen BBB, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.

Dat er deze Statenperiode geen gedwongen uitkoop van boeren plaatsvindt én er een onderzoek wordt gedaan naar de plaatsing van kleine kernreactoren in Zuid-Holland, ziet de BBB als een grote prestatie.

Makkelijker dan gedacht

Daar staat tegenover dat de coalitie ook stevig inzet op het behalen van klimaatdoelen – en zich dus houdt aan wettelijke verplichtingen. Er komt 3.200 hectare natuurgebied bij en er moeten de komende jaren ‘tientallen’ windmolens worden geplaatst, staat in het coalitieakkoord. De provincie volgt bovendien het landelijke stikstofbeleid dat inzet op halvering van de uitstoot in 2030 en 74 procent vermindering in 2035.

Zuid-Holland is de eerste provincie waar de agrarische partij BBB en milieupartij GroenLinks samenwerken. In Noord-Brabant leek een beoogde coalitie met beide partijen ook lange tijd op een akkoord af te stevenen, maar daar liepen de onderhandelingen op het laatste moment vast. Dat gebeurde vanwege onenigheid over een deadline voor het plaatsen van emissiearme vloeren in stallen.

In Zuid-Holland wisten de partijen de verschillen te overbruggen. ‘Af en toe schuurde het’, zegt Hans Veentjer, fractievoorzitter van BBB in Zuid-Holland, ‘maar eigenlijk ging het makkelijker dan ik had gedacht.’

Gevecht om de ruimte

En dat terwijl er in Zuid-Holland, een provincie met 3,8 miljoen inwoners, voldoende spanningsvelden zijn. ‘Nergens anders speelt het gevecht om de ruimte zo’n grote rol als in onze provincie’, staat in het coalitieakkoord. Hoe die ruimte in te vullen, met bijvoorbeeld landbouw of natuur, daar verschillen partijen als BBB en GroenLinks niet zelden van mening over. Maar die tegenstellingen manifesteren zich nadrukkelijker op het Haagse Binnenhof dan in het provinciehuis een kilometer verderop.

De uit het onderwijs afkomstige Veentjer zette vanaf het begin in op een coalitie met de progressieve partijen PvdA en GroenLinks, terwijl verkenner Fred Teeven had geopperd dat een rechtse coalitie met JA21, PVV en SGP ook tot de mogelijkheden behoorde. Veentjer: ‘PvdA en GroenLinks scoorden bij de verkiezingen goed in de grote steden Den Haag en Rotterdam. Dan vind ik het een must dat zij ook in het college plaatsnemen.’

BBB profileert zich graag als partij waarmee valt samen te werken. ‘Je kunt beter meedoen dan aan de zijlijn staan roepen’, zegt Veentjer er zelf over. Intern ervoer hij geen enkele druk – landelijk partijleider Caroline van der Plas heeft zich geen seconde bemoeid met de coalitiebesprekingen, zegt Veentjer.

Gezond en veilig

Dat BBB over sommige dossiers nog geen uitgekristalliseerde opvattingen heeft, hielp bij de coalitiebesprekingen. GroenLinks pronkte er maandag mee dat 40 procent van de 235 duizend woningen die in Zuid-Holland vóór 2030 moeten worden gebouwd, sociale huur wordt. Veentjer: ‘Vanuit de BBB hebben wij geen uitgesproken mening over sociale huur.’

Namens BBB zijn Frank Rijkaart (stikstof en landbouw) en Mariëtte van Leeuwen (financiën) naar voren geschoven als kandidaat-gedeputeerden. Van Leeuwen weet de ogen in Zuid-Holland de komende periode op zich gericht. Toen haar kandidatuur bekend werd gemaakt, werden op sociale media oude tweets opgerakeld waarin zij vraagtekens zette bij de werking van vaccins.

Van Leeuwen pleitte voor het gebruik van ivermectine, een middel waarvan is bewezen dat het niet helpt tegen corona. Ze heeft als kandidaat-gedeputeerde het dossier ‘gezond en veilig’ in haar portefeuille. Veentjer: ‘Zij maakte zich druk over de coronamaatregelen. Zo moet je dat zien. Wij hebben daar als bestuur totaal geen problemen mee.’