Onvrede op Ameland over beperking aantal veerboten, rederij ziet geen alternatief

Vanaf dinsdag varen er veel minder boten naar Ameland, omdat de vaargeul te ondiep en te onveilig zou zijn. Beeld Harry Cock

Als gevolg van ondiep water en de dichtslibbende vaargeul liepen twee veerboten afgelopen weekend zware beschadigingen op. Door de oostenwind stond er minder water in de Waddenzee dan normaal en schraapten twee veerboten over de bodem. Een van de schepen raakte dusdanig beschadigd, vooral aan de schroef, dat het tijdelijk uit de vaart is genomen voor reparaties. Het andere schip blijft wel gewoon varen.

Voor rederij Wagenborg, die de veerdiensten tussen het eiland en het Friese vasteland verzorgt, zal dat het bewijs zijn dat het versoberen van de dienstregeling het juiste besluit is. Vanaf dinsdag varen er veel minder boten naar het Waddeneiland omdat de vaargeul volgens de rederij te ondiep en daarmee te onveilig is.

Voorheen vertrok er in het hoogseizoen dagelijks tussen 6.15 uur en 20.00 uur iedere zestig minuten een veerboot van en naar Ameland. Wagenborg zal vanaf dinsdag nog slechts om het uur afvaarten organiseren. Daar komen wel een extra vroege afvaart om 5.30 uur en een extra late afvaart om 22.00 uur bij. Dat komt neer op gemiddeld negen reguliere afvaarten per dag, plus zeven keer een sneldienst.

Blijven baggeren helpt niet

De vaargeul tussen het Friese Holwerd en Ameland slibt al lange tijd dicht. Hoewel Rijkswaterstaat vrijwel continu baggert en jaarlijks 1,8 miljoen kuub zand weghaalt, is de bodembreedte van de vaargeul doorgaans hooguit 45 meter. Voor een veilige doorvaart zou de geul minimaal 55 meter breed moeten zijn. Ook heeft de vaargeul niet de benodigde diepte.

De rederij kondigde begin deze maand al aan minder vaarten tussen Ameland en Friesland te gaan verzorgen. Door de dichtslibbende vaargeul kunnen schepen elkaar niet meer veilig passeren, zo stelt het bedrijf. De ongelukken van afgelopen weekend veranderen overigens niets aan het nieuwe schema.

De aankondiging leidde tot grote verontwaardiging en zorgen onder de bewoners en ondernemers op Ameland. Niet alleen zijn veel van hen afhankelijk van de veerboten om naar het ziekenhuis, hun werk of school te komen, ook het toerisme zal problemen ondervinden van een versoberde veerdienst. Met het hoogseizoen voor de deur vreest de ondernemersvereniging op Ameland dat minder toeristen het eiland zullen kunnen bereiken. Zeker voor toeristen die met de auto komen zal minder plek zijn op de nu al vaak overvolle veerdiensten.

Ook de Friese commissaris van de koning Arno Brok heeft geen begrip voor het besluit. Hij vindt dat minister Mark Harbers van Infrastructuur rederij Wagenborg had moeten overrulen.

Zes mogelijke oplossingen

Rijkswaterstaat heeft maandag gezegd zes mogelijke oplossingen voor de steeds maar verder dichtslibbende vaargeul te onderzoeken. Het baggeren is slecht voor de waddennatuur en erg kostbaar, en blijkt tevens niet meer voldoende te helpen. Daarom zoekt Rijkswaterstaat naar nieuwe manieren om de bereikbaarheid van Ameland te waarborgen.

De oplossingen maken deel uit van twee ‘hoofdingrepen’ die worden onderzocht om de veerdiensten varende te houden. Allereerst wordt onderzocht of de veerdam in Holwerd, van waaruit de veer naar Ameland vertrekt, verplaatst kan worden. Daardoor zouden de boten een andere route kunnen varen. De tweede optie is het optimaliseren van de bestaande veerroute. Wat de zes oplossingen precies inhouden, is vooralsnog niet bekend. Rijkswaterstaat verwacht deze zomer een advies uit te kunnen brengen.