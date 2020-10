Onvrede bij bonden over kabinetsbesluit om teamsporten stop te zetten

Bob van Oosterhout, eigenaar van basketbalclub New Heroes in Den Bosch: 'Volgens mij kan het geen kwaad om een groep basketballers die toch al totaal van de buitenwereld was afgesloten te laten spelen.’ Beeld Marcel van den Bergh

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mogen alleen de betaald voetbalclubs in de eerste,- en eredivisie doortrainen, samen met topsporters die een status van NOCNSF hebben die op de aangewezen nationale trainingscentra trainen. De maatregelen gelden in elk geval voor de komende vier weken.

De hockey-, handbal- en basketbalbond hopen daar verandering in te brengen zodat de topteams door kunnen trainen. De basketballers uit de Dutch Basketball League hadden verwacht dat ze als topsport aangemerkt zouden worden.

‘Wij zijn gewoon een profleague, dus we hadden naar aanleiding van de uitgelekte berichten wel gerekend op doorspelen’, zegt Ramses Braakman, bestuursvoorzitter van de belangrijkste competitie in het Nederlandse basketbal. ‘We zijn nu bezig om, met een aantal andere zaalsporten en NOCNSF, te lobbyen voor een profstatus voor onze sporten. We hebben naast een sportieve functie ook een sociale functie.’

Verbolgen

Sportmarketeer Bob van Oosterhout is als eigenaar van basketbalclub New Heroes uit Den Bosch verbolgen over het kabinetsbesluit. Van Oosterhout vindt het ‘compleet onnodig’ dat zijn team voorlopig niet mag spelen.

Hij vreest voor het einde van veel zaalsporten. ‘Het kabinet heeft ons heel makkelijk als niet-topsport aangemerkt, terwijl wij op veel fronten professioneler zijn dan menig voetbalclub. Bij ons trainen twaalf fulltime profs tien keer in de week, ze worden elke dag gemonitord op voeding en andere medische facetten. Wij zijn ongekend professioneel en leven al twee maanden in een bubbel. Volgens mij kan het geen kwaad om een groep basketballers die toch al totaal van de buitenwereld was afgesloten te laten spelen.’

Herzien

Van Oosterhout hoopt dat het besluit om de belangrijkste teamcompetities niet als topsport aan te merken, wordt herzien. Hij kan rekenen op bijval van enkele sportbonden. De hockeybond is ook teleurgesteld dat hockey niet dezelfde status als voetbal heeft gekregen. Samen met NOCNSF wordt een manier gezocht om daar verandering in te brengen. De bond wil dat de hoofdklasse, waar ook profs en semiprofs in actie komen, door kan gaan.

Sjors Röttger, directeur van het Nederlands Handbal Verbond, doet ook graag mee als er een uitzonderingspositie komt voor de belangrijkste teamcompetities. ‘Als de overheid die norm van de topdivisies aan wil passen, wil ik daarin meegaan. Maar we moeten wel zorgen dat er dermate weinig bewegingen zijn tussen de teams dat het uitgangspunt van de maatregel niet verloren gaat.’

Holland Series

Ook de honkballers hadden gehoopt in elk geval nog één week door te spelen. Deze week zou de Holland Series afgerond worden. Amsterdam Pirates stond met 2-0 voor. De competitie werd al uitgesteld vanwege het coronavirus en had ook nog wat uitloop vanwege besmettingen in sommige teams. De velden blijven voorlopig leeg.