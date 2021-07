Onvoorstelbare ravage en zeker 126 doden in Duitsland en België

Een door het water verwoest deel van Erftstadt, in het westen van Duitsland. Beeld AFP

In Duitsland zijn zeker 106 doden gevallen, in België 20. Die cijfers kunnen nog oplopen, want er worden veel mensen vermist: 20 in België en ongeveer 100 in Duitsland.

‘Hele dorpen en steden zullen blijvende littekens aan deze ramp overhouden’, zei de Duitse president Frank-Walter Steinmeier op een persconferentie. ‘Talloze mensen zijn kwijtgeraakt waar zij hun hele leven aan hebben gebouwd.’

In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts is de schade nog niet te overzien. In Erftstadt, in de omgeving van Keulen, zijn wijken getroffen door een enorme aardverschuiving. Huizen zijn ingestort of meegesleurd door een stroom van water en modder. Het is nog onduidelijk hoeveel mensenlevens dit heeft gekost. Ondanks waarschuwingen wilden sommige mensen hun huis niet verlaten, terwijl anderen dat wel hadden gedaan maar waren teruggekeerd op het moment dat de aardverschuiving plaatsvond. ‘Er komen noodoproepen uit de huizen, maar redding is in veel gevallen nog niet mogelijk’, schrijft de regionale overheid van Keulen vrijdagmiddag op Twitter. ‘Onze rampenbestrijdingsdienst is ter plaatse.’

Dakloos

Duizenden Duitsers zijn dakloos geraakt doordat hun huizen zijn verwoest of domweg niet meer veilig zijn, en overal in het getroffen gebied worden reddingsoperaties uitgevoerd. In sommige gevallen kunnen mensen alleen worden bereikt met helikopters.

De volle omvang van de ramp zal pas over een paar dagen duidelijk zijn, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die deze week als eerste Europese leider op bezoek is bij de Amerikaanse president Biden. ‘Mijn medeleven en mijn hart gaan uit naar iedereen die in deze catastrofe dierbaren is kwijtgeraakt, of zich nog steeds zorgen maakt over mensen die vermist worden.’

Duizenden geëvacueerd

Ook in België is het water langzaam aan het zakken. De tol van de watersnood is hoog: er zijn zeker 20 doden gevallen. De ravage in steden en dorpen is gigantisch. Zeker 41.000 mensen in Wallonië zit zonder stroom, en duizenden woningen zijn geëvacueerd, met name in de Ardennen. In de gemeente Pepinster zijn rond de tien huizen ingestort. Reddingswerkers zijn er druk bezig: er zijn 15 lichamen geborgen en er worden nog steeds mensen zijn vermist.

In Heppeneert, een deelgemeente van Maaseik, bij de grens met Nederlands Limburg, was het vrijdagmiddag spannend, omdat de dijk het elk moment kon begeven. Het water klotste er af en toe overheen, en iedereen hield de adem in. Volgens burgemeester Johan Tollenaere zou de strijd ‘verloren zijn geweest als het water nog vijf centimeter was gestegen’, maar uiteindelijk heeft de dijk het gehouden.

In Schulen in Belgisch Limburg heeft het water wel een bres in de dijk geslagen, maar er werden geen huizen bedreigd en er hoefden niemand te worden geëvacueerd.

Premier Alexander De Croo heeft voor dinsdag een dag van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de overstromingen. De vlaggen gaan halfstok en er wordt een minuut stilte in acht genomen. De watersnood is benoemd tot nationale ramp, waardoor gedupeerden een deel van hun schade door de overheid vergoed kunnen krijgen.