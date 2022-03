Onvoorstelbaar: patriarch van Rusland steunt Poetin en dus de rehabilitatie van Stalin, die 100 duizend priesters liet executeren

Beeld Javier Muñoz

Orthodox Pasen, 24 april 2022. Als elk jaar zien 100 miljoen Russische tv-kijkers om middernacht live de beelden van de Christus de Verlosser-kathedraal in Moskou. Als elk jaar ontvangt Vladimir Poetin als eerste het licht van patriarch Kirill. Plotseling spreekt de Russische kerkleider de woorden: ‘Vladimir Vladimirovitsj, stop deze zinloze oorlog!’

Zo zal het niet gaan. Het komt nog eerder tot een bemande vlucht naar Jupiter dan tot een berisping van Poetin door deze patriarch, zeggen kerkhistorici. Sinds 24 februari wordt Kirill door kerkelijk leiders en gelovigen uit de hele wereld opgeroepen de oorlog in Oekraïne te veroordelen. Weinig laat zich lastiger begrijpen dan een Russische kerkleider die goedkeurt dat een buurland in de as wordt gelegd, een land waar nota bene mensen met hetzelfde geloof wonen.

Kirill van Moskou, in 1946 in toenmalig Leningrad geboren als Vladimir Goendjajev, ziet Oekraïne als een afvallige Russische kerkprovincie en Oekraïense gelovigen als overlopers naar de historische vijand van de Russische kerk, de westerse wereld – toch blijft het onvoorstelbaar dat hij deze oorlog steunt. Er is meer onvoorstelbaar. Sovjet-leider Stalin verbood de Russische-orthodoxe Kerk, blies bijna alle kerkgebouwen op en zette ruim 100 duizend priesters voor het vuurpeloton. Anno 2022 steunt de leider van deze kerk een politiek leider die Stalin rehabiliteert. Sommigen spreken van cognitieve dissonantie, anderen weten dat elke verstandelijke benadering afketst op de Russische orthodoxie. Hoe meer je erover na gaat denken, hoe dieper je wegzinkt in een moeras.

Poetin en Kirill: beiden ex-KGB’ers

Kirill en Poetin delen niet alleen de voornaam Vladimir en de geboorteplaats Leningrad, ze delen ook een arbeidsverleden bij de KGB. In 1941 zag Stalin zich genoodzaakt de Russische kerk weer toe te staan om het Rode Leger te steunen in de strijd tegen nazi-Duitsland. Na 1945 werden gesloten seminaries mondjesmaat heropend onder supervisie van de staatsveiligheidsdienst.

Om hoog in de hiërarchie van de kerk te komen, was dienstbaarheid een vereiste. Vladimir Goendjajev had op zijn 24ste al de rang van archimandriet en was op zijn 25ste al vertegenwoordiger van de Russische orthodoxie bij de Wereldraad van Kerken in Genève. Sovjet-dissidenten spraken van ‘showpriesters van de KGB’. In ruil voor hoge posities en fijne reizen speelden ze mooi weer over het Sovjet-regime. Critici zagen sporen van Kirills verleden toen de patriarch in 2012 werd gespot met een Breguet-horloge van 30 duizend euro. Op foto’s online verdween dat horloge om Kirills pols daarna nog sneller dan sneeuw kan smelten, maar het bleef zichtbaar in de glans van een vitrine.

Een homoparade als toets

Op zondag 6 maart hekelde Kirill ‘de wereld van overmatige consumptie’. In essentie, zei hij, strijdt Rusland in Oekraïne tegen ‘de zogenaamde waarden die nu worden aangeboden door degenen die aanspraak maken op wereldheerschappij. (…). Weet je wat de toets is? Het is heel eenvoudig maar ook gruwelijk: het is een homoparade. De eis om een homoparade te houden is in feite een test voor loyaliteit aan die machtige wereld.’

Niemand kon hem vragen of het dan wel klopt wat Poetin zegt, dat er nazi’s in Kiev zetelen, want nazi’s en homoparades gaan niet samen. De vraag of je steden met de grond gelijk moet maken om te voorkomen dat er homoparades worden gehouden, kon ook niet worden gesteld. Vóór 24 februari hadden veel Oekraïense gelovigen twijfels over de in 2018 gestichte Oekraïens-orthodoxe Kerk. Zoals Poetin van Oekraïne een natiestaat heeft gemaakt, zo heeft Kirill gezorgd dat Oekraïners niet meer naar de Russisch-orthodoxe Kerk zullen terugkeren.