Wandelend door de ochtendmist werd ik ingehaald door een fluitende fietser met één hand aan het stuur en twee koffie in de andere. Niet van die kartonnen bekertjes in zo’n eierdoos, maar perfecte cappuccino’s in fraaie kopjes op een dienblaadje. Uit zijn jaszak piepte een rode roos.

Onverwachte romantiek op de vroege morgen. Terwijl de jongen in de mist verdween vulde ik de scène zelf aan. Hoe hij de kopjes zonder voetbad zou afleveren bij het objet d’amour, die hem verrukt in de armen zou sluiten. Hoe dit later hét verhaal zou zijn waar ze hun kinderen mee verveelden. Nee, de fantasie kende geen grenzen.

Of toch, want toen ik de hoek omsloeg zag ik een oude man in zijn deuropening met het dienblad in zijn hand. De jongen stond hem verwachtingsvol aan te kijken. ‘Die koffie is ijskoud’, sprak de man vlakjes. Argwanend bekeek hij de roos die tussen de kopjes lag. ‘Ach, het is vast lief bedoeld.’