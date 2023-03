Onverstoorbaar strijden Turkse feministen tegen het conservatisme van Erdogan: ‘Dit is de laatste Vrouwendag met de AKP’

Demonstranten in Istanbul schreeuwen leuzen en protesteren tegen geweld en seksisme. Beeld Kemal Aslan / Reuters

Je kunt er de klok op gelijk zetten. De Avondmars van vrouwen door het centrum van Istanbul op Internationale Vrouwendag is ook dit jaar door de autoriteiten verboden. De oproerpolitie heeft het Taksimplein in de loop van de dag al afgezet. Het traangas staat klaar voor gebruik.

De vrouwen hebben er lak aan. Feministen behoren tot de weinigen in Turkije die zich niet laten intomen onder het Erdogan-bewind. Met de verkiezingen op komst klinkt hun stem extra luid. ‘Dit is de laatste 8 maart met de AKP’, luidt een van de met viltstift op karton gekalkte leuzen, over de partij die op 14 mei door de kiezer mogelijk wordt weggestemd.

Op nog een manier speelt woensdag de actualiteit een rol. Veel betogers maken een toespeling op de aardbeving, die Turkije een maand geleden trof. Opgeroepen wordt maandverband in te zamelen voor vrouwelijke slachtoffers. ‘Ik wil dat niet je huis instort, maar het patriarchaat’, meldt een bord dat boven de menigte uitsteekt.

De duizenden vrouwen worden door een labyrint van politieafzettingen en controleposten naar een brede laan gedirigeerd, waar zij vrijuit kunnen roepen en op de fluitjes blazen die enkele kooplui handig weten te slijten. ‘Het gaat ons om het geweld tegen vrouwen’, zegt Sevim Kahraman, een 40-jarige sociologe. ‘Om de armoede, om alles. Ze zitten er nu twintig jaar, het is mooi geweest.’

Kalme volharding

Op wat incidentjes met de politie na blijft het vanavond rustig. Het toont de kalme volharding van de Turkse feministen in een guur politiek klimaat. ‘De vrouwenbeweging is de drager geworden van de strijd voor democratie’, zegt Feride Eralp, een vertaalster die sinds jaren de Avondmars mede organiseert.

De vrouwenbeweging is óók de beschermster van progressieve hervormingen die sinds 2002 onder AKP-regeringen (!) zijn doorgevoerd. In de eerste tien jaar van het Erdogan-bewind zag een verbluffende reeks wetten het licht die de vrouw dezelfde status geven als de man. Menig Europees land kon er een puntje aan zuigen.

In 2011 was Ankara een van de aanjagers van het Istanbulverdrag, een Europese conventie over geweld tegen vrouwen. Turkije ratificeerde als eerste. Een jaar later nam het parlement Beschermingswet 6284 aan, om het Europese verdrag te verankeren in de Turkse wet. ‘We hebben geen hervormingen voor gendergelijkheid meer nodig. Op wat kleinigheden na is onze agenda uitgevoerd’, zei Serpil Sancar, directeur Vrouwenstudies aan de Universiteit van Ankara, in 2015 tegen de Volkskrant.

Toch was toen al een ommekeer gaande. Erdogan was zijn ‘fase 2’ ingegaan: conservatief, autoritair, minder op Europa gericht. Feministen joeg hij de stuipen op het lijf door te suggereren dat hij de Turkse vrouw terug de keuken in wil jagen. ‘Neem minstens drie kinderen!’, zei hij. Concreet beleid werd dat aanvankelijk niet, maar inmiddels wel.

Vrouwen op het Taksimplein in Istanbul protesteren tegen vrouwenhaat, geweld en de AKP. Beeld ANP / EPA

Abortus geprivatiseerd

Zo probeert de regering nu wél het geboortecijfer op te krikken, om demografische redenen. Een soort kinderbijslag kwam. Wijzigen van de liberale abortuswet stuitte op te veel weerstand, ook van vrouwen uit AKP-hoek. ‘Maar nu hebben ze de praktijk veranderd’, zegt Eralp. ‘In staatsziekenhuizen krijg je geen abortus meer. Particuliere klinieken zijn duur.’

Ook het arbeidsmarktbeleid is omstreden. De regering is er trots op werkende vrouwen te steunen. De mogelijkheid voor flexibel en parttime werk is verruimd, het zwangerschapsverlof verbeterd. Je kunt zeggen: mooi, zo komen moeders makkelijker aan het werk. Maar alle retoriek over ‘versterken van het gezin’ wijst op een andere intentie: het werkende vrouwen makkelijker maken om kinderen te nemen.

Dit is precies de kritiek van de vrouwenbeweging. ‘We zien liever fatsoenlijk sociaal beleid, zoals kinderopvang, ouderschapsverlof en ouderenzorg’, zegt Eralp. ‘Het gaat uit van vrouwenwerk als parttime en laagbetaald. De afhankelijkheid van de man blijft, economische zelfstandigheid is niet het doel.’

Een storm van kritiek barstte in 2016 los toen een parlementscommissie voorstellen presenteerde om de toename van echtscheidingen te keren. Zo werd geopperd Wet 103 over kindermisbruik te wijzigen. Een dader zou straf kunnen ontlopen door te huwen met zijn slachtoffer, zelfs als ze 13 jaar was. De drempel voor blijf-van-mijn-lijfhuizen moest hoger, de duur van alimentatie korter. De plannen wekten zo veel verzet, ook van AKP-vrouwen, dat ze in een lade verdwenen. Maar de dreiging blijft.

Femicide

Iets dergelijks geldt voor het meest brisante onderwerp op de feministische agenda, geweld tegen vrouwen. Wat wil de regering daarmee? Het wantrouwen hangt woensdag in Istanbul in de lucht. Diverse leuzen bevatten het woord ‘femicide’.

Erdogan heeft het over zichzelf afgeroepen. In 2021 zegde hij het Istanbulverdrag op – het zou het gezin ondermijnen en homoseksualiteit bevorderen. Leidde dat tot ander, vrouwonvriendelijk beleid? Ja en nee. Enerzijds is de bewijslast voor seksuele misdrijven verzwaard. ‘Verdachten gaan vaker vrijuit’, zegt Eralp. ‘Er is meer straffeloosheid.’

Een demonstrant gaat in discussie met de oproerpolitie. Beeld Khalil Hamra / AP

Anderzijds wordt geweld tegen vrouwen zwaarder bestraft, tot aan levenslang. De regering wil bewijzen ook zónder Istanbulverdrag het probleem serieus te nemen. Er komen nieuwe centra voor het voorkomen van geweld. De toegang tot justitie voor slachtoffers wordt verbeterd. Erdogan noemt geweld tegen vrouwen ‘een bloedende wond voor de hele wereld’.

Intussen dient een wetswijziging zich aan die feministen en lhbti’ers verontrust. De AKP wil in de grondwet vastleggen dat het gezin berust op het huwelijk van man en vrouw. Volgens de toelichting moet dit ‘perversie’ tegengaan. Strategisch briljant, zo kort voor de verkiezingen. De oppositie staat voor een dilemma. Stemt ze tegen, dan schildert de AKP haar tegenstanders af als vijanden van de Turkse cultuur. Stemt ze voor, dan stut ze het offensief van rechts tegen lhbti.

Is de vrouwenbeweging zwakker geworden? Nee, zegt Eralp, juist sterker. ‘Onze eisen hebben een wijder bereik gekregen. Meer en meer vrouwen spreken zich uit. Maar organisatorisch is het moeilijk. Zodra je protesteert, verschijnt er een arrestantenbusje.’