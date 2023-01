Onverschrokken milieuactivist en dossiervreter droeg ‘lastig wijf’ als geuzennaam

Cobie Ensink.

Toen commissaris van de koningin in Drenthe Relus ter Beek op kennismakingsbezoek kwam in Schoonebeek, waagde burgemeester Bert Migchels het de vrouwelijke wethouders Rita Hendriks en Cobie Ensink te vragen de koffie te schenken. ‘Pardon’, zei Ensink. ‘Ik ben je koffiekutje niet.’ De vrouw die bekend werd als milieuactivist overleed op 24 november, 80 jaar oud.

Als Cobie Vis werd ze in 1942 geboren in Zaandam. ‘In de Zaanstreek werd het socialisme je met de paplepel ingegoten’, zei ze eens. Via de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam hoopte ze beeldhouwer te worden, maar de opleiding voltooide ze niet. Een huwelijk met Hans Ensink bracht haar in de jaren zeventig naar Drenthe. Daar konden ze het arbeidershuisje van zijn familie kopen op de Zandpol, bij Emmen. Ze bleven er de rest van hun leven.

Gestrekt been

In Zuidoost-Drenthe kwam de milieuactivist in Ensink boven. Illegale lozingen van boorspoeling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en chemisch afval van kunstharsbedrijf Scado vonden plaats in een voormalig zandgat van wegenbouwbedrijf Reef: het beruchte ‘Gat van Reef’. Ensink schreef erover in het tijdschrift Noorderbreedte. Ze kende de weeë geur van Scado nog uit de Zaanstreek, waar het bedrijf had moeten sluiten.

In 1980 was Ensink betrokken bij de oprichting van de stichting Milieu Rondomme. Ze telde maar liefst 147 gifbelten in Drenthe, die ze in 1983 documenteerde in de Drentse Gifatlas. ‘De Schoonebeker bodem is als een vuilnisvat behandeld’, zei ze er later over tegen RTV Drenthe.

Ensink ging er vaak met gestrekt been in, zeker in de media. De industrie vond dat ze beschuldigingen vaak niet hard kon maken. Al moest ook de directeur van Scado later toegeven dat ze steeds meer verstand van zaken kreeg. Journalist Roel Loots leerde Ensink in die jaren kennen als onverschrokken dossiervreter. Samen reden ze door Nederland – een rijbewijs had ze niet. ‘Milieu was nog amper een thema, zij zette het echt op de kaart.’

Paria

Maar in de directe omgeving – die deels leefde van de industrie – werd Ensink naar eigen zeggen een paria. Toch schopte ze het in 1990 tot PvdA-wethouder van de gemeente Schoonebeek. ‘Het is voor mij weleens goed om aan de andere kant van de lijn te staan’, zei ze. ‘Nu moet ík verantwoording afleggen.’

Ook in de politiek was haar opstelling niet meegaand. Met name met CDA-collega’s had ze het geregeld aan de stok. In 1993 stapte ze op, en nadat ze twee jaar later weer was teruggekeerd, noemde een extern bureau haar aanwezigheid ‘een blijvend risico voor werkbare verhoudingen’ op het gemeentehuis in Schoonebeek.

Zelf vond ze dat zo weinig geboren Drenten hun mond opendoen. Ze ervoer ook de last van het zijn van een daadkrachtige vrouw. ‘Wanneer over een man wordt gezegd dat hij de baas is, dan is hij een heel sterke bestuurder. Is het een vrouw, dan is het een kenau waar moeilijk mee te werken valt.’

‘Grijze groepen’

De geuzennaam ‘een lastig wijf’ droeg ze niettemin met verve. Ze bleef zich opwinden over ontwikkelingen in de politiek en de samenleving. Bijvoorbeeld over het gebrek aan aanwas in de milieubeweging. ‘De groene milieuclubs zijn grijze groepen geworden.’ Ook liet ze geregeld van zich horen met ingezonden brieven. Bijvoorbeeld toen de PVV tot haar schaamte in Zandpol de meeste stemmen kreeg tijdens een verkiezing voor het Europees Parlement.

Ensink kampte de laatste periode van haar leven met gezondheidsklachten. Ze zou nog een verhaal schrijven over de geschiedenis van de NAM in Schoonebeek, nu het gasbedrijf daar opnieuw afvalwater wil opslaan. Loots: ‘Dat verhaal is er nooit meer gekomen.’ Ze stelde haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap.