Onvermogen en ongemak belemmeren het debat over bevolkingsgroei

Buitenlandse studenten op de campus van de Technische Universiteit Delft. Sinds veel hoger onderwijs in het Engels wordt aangeboden, groeit hun aandeel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik zal niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. In mijn ogen zelfs een beetje te druk.’ Toen Pim Fortuyn deze – toen zeer omstreden – woorden in 2001 uitsprak, telde Nederland nog geen 16 miljoen inwoners. Inmiddels zijn dat er 17,8 miljoen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week.

De bevolking groeide in 2022 al met 191 duizend inwoners; ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het migratiesaldo (188,5 duizend meer mensen kwamen naar Nederland dan er vertrokken) is historisch hoog, mede door de komst van 97 duizend Oekraïense vluchtelingen. Anders dan vaak wordt gedacht, vormden voorgaande jaren niet vluchtelingen, maar nieuwkomers uit Europa (veelal arbeidsmigranten) de grootste categorie.

Zesentwintig jaar nadat Fluitsma & Van Tijn een hit hadden met 15 miljoen mensen nadert de Nederlandse bevolking de 18 miljoen. Bekijk de belangrijkste cijfers over bevolkingsgroei en migratie.

Vergrijzing

In sommige scenario’s loopt het aantal inwoners in Nederland op tot meer dan 20 miljoen inwoners in 2050. Tegelijkertijd werkt de vergrijzing door. ‘Wanneer hebben we het nou met elkaar over de gevolgen daarvan?’, vroeg Hugo de Jonge zich af.

Dat was begin 2020, in NRC Handelsblad. Daarna bleef het stil. De Jonge gaf de verklaring zelf al: ‘We vinden het ongemakkelijk.’ Behalve politici van PVV en FvD dan. Maar, zei de CDA’er: ‘We moeten dat thema niet overlaten aan de flanken.’

In zijn nieuwe rol als minister van Volkshuisvesting kan De Jonge helemaal niet meer om het vraagstuk heen. Demograaf Jan Latten sprak met de CDA’er over het thema en waarschuwde hem: ‘Het zal moeilijk worden.’

Bij zijn afscheid van het CBS in 2018 verbaasde Latten zich er al over. ‘We denken in Nederland over van alles na, maar niet over de bevolkingsgroei. Onbegrijpelijk.’ Vier jaar later zegt hij: ‘De urgentie wordt nog steeds niet gezien.’

Te voorzichtig

Vanwege onvermogen en ongemak, duidt de demograaf. Prognoses zijn te zeer gebaseerd op het verleden en blijken steeds te voorzichtig. ‘Na de Syrië-crisis in 2015 klonk het: dit komt maar eens in de zoveel jaar voor. Nu is het Oekraïne, straks – wie zal het zeggen? De onrust in de wereld is morgen niet voorbij.’

Het ongemak: praten over bevolkingsgroei ten tijde van zeer beperkte (en afnemende) natuurlijke aanwas is de facto praten over meer of minder vreemdelingen. ‘En dan is de vrees al gauw dat je als inhumaan wordt weggezet’, zegt Latten. ‘Terwijl een rationele blik cruciaal is.’

Hoe kan het, vraagt hij zich af, dat we wel bezig zijn met de CO2-uitstoot in 2050, maar niet met ons inwonertal? ‘Hoeveel huizen moeten we bouwen, hoe waarborgen we goede zorg met genoeg personeel? Voor nijpende kwesties kunnen we niet om demografie heen.’

Het dubbele is dat migranten onmisbaar zijn nu de beroepsbevolking krimpt, terwijl er protesten zijn tegen de opvang van asielzoekers. Latten: ‘Wordt er niet over gesproken, dan uit het zich in onrust.’

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) stelde deze zomer een staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 in. Die moet scenario’s schetsen en nagaan hoe de bevolkingsontwikkeling doorwerkt op acht terreinen, van wonen tot werken, van energie tot sociale samenhang.

Maar hoe gevoelig het thema nog steeds ligt, ondervond alweer Hugo de Jonge onlangs. Nadat hij in het Nederlands Dagblad had gesteld dat de bevolkingsgroei ‘het land dreigt te ontwrichten’, werd hij door de Tweede Kamer op het matje geroepen: deed hij zijn uitspraken namens het kabinet?

Blinde vlek

De slotsom voor Latten: ‘Het beperken van immigratie is onvermijdelijk.’ Op die conclusie wil een andere pleitbezorger van een fundamenteel debat over bevolkingsgroei, Paul Scheffer, niet vooruitlopen. De hoogleraar aan de Universiteit Tilburg wees de afgelopen jaren herhaaldelijk op bevolkingsgroei als politieke blinde vlek. Zo vaak, dat hij zichzelf niet nog eens in de krant wil teruglezen.

Voor Scheffer is meer of minder migratie ‘zeker niet het vertrekpunt’, schreef hij eerder in NRC. Juist door die fixatie schiet het debat in een kramp. Het doordenken van de langetermijngevolgen van bevolkingstoename voor de samenleving is volgens Scheffer essentieel. ‘Zo kunnen we voorbij de polarisatie reiken.’ Daarbij volstaan prognoses niet. Er moeten ook scenario’s en handelingsopties op tafel komen: wat voor land willen we over dertig jaar zijn?

Misschien heeft het daar een halve eeuw aan geschort. De vorige Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken stamt uit de tijd van Joop den Uyl, toen het geloof in maatschappelijke maakbaarheid nog groot was. Daarna is lang gedacht dat migratie ons nu eenmaal overkomt.

Roep om regie

De roep om regie klinkt. Maar hoeveel mogelijkheden er zijn om migratie te reguleren, valt te bezien. Vrij verkeer binnen de Europese Unie geeft ruim baan aan arbeidsmigratie. En het beperken van gezinshereniging, als onderdeel van de recente ‘asieldeal’, resulteerde meteen in een juridische twist.

De staatscommissie – met daarin onder anderen Scheffer – moet zich daarom ook buigen over ‘sturing van migratie’. Tegen de tijd dat de bevindingen worden verwacht, eind volgend jaar, is de grens van 18 miljoen waarschijnlijk gepasseerd.