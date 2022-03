Onvermoeibare corruptiebestrijder Kövesi heeft haar messen geslepen

Laura Codruta Kövesi tijdens een persconferentie in Sofia. Beeld ANP / AFP

‘Het Kövesi-effect’, noemde Radio Free Europe de aanhouding van de Bulgaarse ex-premier Bojko Borisov vorige week. Laura Codruta Kövesi (48), de hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) was de dagen ervoor op werkbezoek in Bulgarije. Daar sprak ze met de nieuwe premier Kiril Petkov, die heeft beloofd de corruptie die onder Borisov welig tierde, de kop in te drukken. Het EOM zou onderzoek doen naar 120 meldingen over hoge (ex-)ambtenaren en politici.

‘Kövesi-effect’ was misschien voorbarig; een etmaal later was Borisov alweer op vrije voeten en het EOM wil niet bevestigen of zijn arrestatie te maken heeft met zijn onderzoek. Maar wie de loopbaan van Kövesi kent, weet dat de Bulgaren die onderzocht worden hun borst nat kunnen maken. Haar cv bevat een indrukwekkende lijst van corruptieonderzoeken en veroordelingen, tot de hoogste echelons van de samenleving.

Scalpen binnenhalen

In haar eigen land Roemenië mestte ze jarenlang de stal uit. Eerst als procureur-generaal (de hoogste functie bij het OM) en later als hoofdaanklager van het Nationale Anticorruptie Agentschap (DNA). Ze was de drijvende kracht achter vijfduizend veroordelingen, waaronder negen ministers en 83 burgemeesters. De Britse krant The Guardian karakteriseerde haar als een ‘stille, bescheiden hoofdaanklager’ die ‘de scalpen binnenhaalt’.

In 2019 werd ze de eerste hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie, dat na een jarenlang proces tot stand kwam. De EU kende al een corruptiewaakhond (Olaf), maar die kan geen zaken beginnen. Kövesi kan dat wel, hoewel haar mandaat zich toespitst op fraude met Europees geld en ze voor een daadwerkelijke rechtszaak afhankelijk is van medewerking van landelijke rechtbanken. Politico noemde Kövesi dit jaar een van de 28 machtigste personen in Europa. Volgens de nieuwssite is ze op een missie om Europa schoon te vegen van corruptie. ‘Er zijn geen schone landen’, luidt een gevleugelde uitspraak van de aanklager.

Geen beroep voor vrouwen

Laura Codruta Lascu (Kövesi is de achternaam van haar echtgenoot, van wie ze in 2007 scheidde – de naam hield ze) werd in 1973 geboren in Sfântu Gheorghe, in het midden van Roemenië, als dochter van een lerares en een jurist. De familie verhuisde naar het stadje Medias, waar haar vader van 1980 tot 2010 openbaar aanklager was. Al op achtjarige leeftijd bleek dat ze talent had voor sport en ze ontpopte zich tot een gedreven basketbalspeler. Ze speelde zelfs in het nationale team. Na een blessure op haar zeventiende koos ze voor een rechtenstudie.

Bij haar eerste baan als openbaar aanklager kreeg ze te horen dat het geen beroep voor vrouwen is. ‘Ik liet me niet tegenhouden’, schreef ze later in een persoonlijk stuk in The Financial Times. ‘De vele jaren in de sportwereld hadden me geleerd dat werk, moed en uitblinken elk vooroordeel voorbijstreven.’ In 2006 trok ze de aandacht van de toenmalige justitieminister, die op zoek was naar jonge getalenteerde juristen. Ook zocht hij specifiek mensen die geen sterke politieke banden hadden met het verleden; Kövesi was 16 toen de communistische dictatuur van Ceauseșcu viel. De nog volkomen onbekende jurist werd op 33-jarige leeftijd de jongste en de eerste vrouwelijke procureur-generaal van Roemenië.

Volksspektakel

In een profiel van het Roemeense tijdschrift DOR uit 2018 beschrijven medewerkers haar als gedreven, veeleisend en koppig. Over haar persoonlijke leven is, behalve haar voorliefde voor basketbal, weinig bekend. Ze is gelovig, in haar Roemeense kantoren hingen steevast orthodoxe iconen.

Kövesi maakte snel naam als procureur-generaal, maar dankt haar reputatie als nietsontziende corruptiebestrijder vooral aan haar tijd aan het roer van het Nationale Anticorruptie Agentschap (2013-2018). Ze bestreed de onaantastbaarheid van de macht en de straffeloosheid van hun daden.

Kövesi werd hiervoor gelauwerd door ambassades en de internationale pers. In Roemenië is haar imago controversiëler. Critici stellen dat het DNA soms overijverig is geweest en een harde afrekencultuur schiep, waarin corruptiebestrijding een volksspektakel werd – bij demonstraties werd naar politici gescandeerd dat ‘de DNA je komt halen’. Ook maakte het agentschap soms gebruik van afluistertechnieken. Hoewel deze volgens Kövesi altijd met toestemming van de rechter zijn ingezet, bracht deze praktijk onbehaaglijke herinneringen aan de communistische geheime dienst naar boven.

De iconische status van Kövesi zegt ook iets over Roemenië, merkte het tijdschrift DOR op. Sommige van haar landgenoten begonnen het DNA te zien als een instrument om het land te ‘repareren’, iets waarin politici al jaren tekortschoten. Het is veelzeggend dat bij een peiling in 2015 het vertrouwen in de ongekozen Kövesi en het DNA even groot was als dat in de Roemeens-Orthodoxe Kerk (beide circa 60 procent), terwijl slechts 11 procent van de Roemenen het parlement vertrouwde.

Politieke vijanden

Voor Roemenen werd ze het gezicht van corruptiebestrijding, maar ze maakte veel politieke vijanden. In 2017 kwamen de sociaaldemocraten van de PSD opnieuw aan de macht in Roemenië. Kövesi werd steeds meer politiek tegengewerkt en in 2018 zelfs uit haar functie ontheven. Er werden onderzoeken tegen haar ingesteld wegens machtsmisbruik, waarvoor ze tot op heden is vrijgesproken.

Nadat het Europees Parlement zich in 2019 achter haar kandidatuur voor de Europese topbaan schaarde, wilde de Roemeense regering een stokje voor haar benoeming steken. Zonder succes: ze werd de eerste hoofdaanklager van het EOM.

De start van het EOM ging niet van een leien dakje. Het toegekende budget viel lager uit dan beloofd en niet alle lidstaten van de EU zijn aangesloten (22 van de 27). Maar Kövesi kwijt zich moedig aan haar taak. ‘We zullen strijd leveren met machtige mensen, we zullen machtige mensen onderzoeken’, zei ze tegen Politico. Donderdag publiceerde het EOM zijn eerste jaarverslag, waarin staat dat er al 5,4 miljard euro aan mogelijke fraude is opgespoord. Als het EOM uiteindelijk toch de pijlen op Borisov blijkt te richten, is dat een flinke uitdaging. Maar voor Kövesi is tot nu toe geen karwei te klein gebleken.