Ontvoerde Nigeriaanse schooljongens vrijgelaten

Een ouder wacht bij het hek van de school in Kankara, waar de ontvoering had plaatsgevonden. Beeld AFP

De extremistische islamitische groepering Boko Haram claimde eerder deze week met niet onafhankelijk te verifiëren geluidsopnames en videobeelden de 344 schoolkinderen op 11 december te hebben meegenomen tijdens een aanval op een plattelandsschool in Kankara, in het noorden van het land.

Enkele jongens die wisten te ontsnappen, vertelden dat ze dagen door de jungle hadden moeten lopen. In Noord-West Nigeria zijn verschillende zwaarbewapende bandietengroepen actief, die in samenwerking met jihadistische cellen van Boko Haram en andere extremistische organisaties de bevolking terroriseren met gewelddadige berovingen, moordpartijen en ontvoeringen. Alleen Boko Haram al zou volgens Unicef sinds 2013 meer dan duizend kinderen hebben ontvoerd.

De massa-ontvoering van de schooljongens veroorzaakte veel maatschappelijke onrust in het West-Afrikaanse land, waar de herinnering aan een ontvoering van 270 christelijke schoolmeisjes in Chibok in 2014 door Boko Haram nog vers is. Die meisjes werden gedwongen zich tot de islam te bekeren en werden uitgehuwelijkt. Af en toe kwamen kleine groepjes meisjes vrij of wisten een enkeling te ontsnappen, maar vijf jaar later waren nog steeds 112 schoolmeisjes vermist. Na de ontvoering van de jongens sloten scholen in Noord-Nigeria de deuren en gingen vakbonden voor leerkrachten in staking om hun eis voor betere beveiliging van scholen kracht bij te zetten.