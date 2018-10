Ontvoerde Afrikaanse miljardair na ruim een week vrij gelaten

De Afrikaanse miljardair en filantroop Mohammed Dewji, die ruim een week geleden in Tanzania werd ontvoerd, is weer vrij. ‘Ik dank Allah dat ik veilig thuis ben gekomen’, zo zei de 43-jarige Dewji in een verklaring zaterdag.

Dewji werd vorige week donderdag op klaarlichte dag ontvoerd door twee blanke mannen – vermoedelijk uit Zuid-Afrika - toen hij zijn sportclub in het luxueuze hotel Colloseum in de hoofdstad Dar el Salaam bezocht. Zijn familie loofde een miljard Tanzaniaanse shilling (376 duizend euro) uit voor tips die tot zijn vrijlating zouden leiden.

Het familiebedrijf van Dewji, Metl, dat zijn vrijlating zaterdagochtend bekendmaakte, vermeldde niet hoe hij is vrijgekomen. Dewji zou ‘in goede gezondheid‘ zijn gedumpt op een sportveld door dezelfde auto waarmee hij is ontvoerd. De inspecteur-generaal van de Tanzaniaanse politie, Simon Sirri, heeft tegen persbureau AP gezegd dat er losgeld is gevraagd voor Mohammed Dewji maar zei niet of dit ook is betaald.

Dewji heeft volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes een geschat vermogen van 1,3 miljard euro waarmee hij de jongste miljardair van Afrika is. Dewji die Indiase voorouders heeft, bouwde het import- en exportimperium van zijn vader uit tot een multinational met een omzet van naar schatting 1,7 miljard euro. Metl verkoopt consumentenartikelen van fietsen tot noten en tandpasta via 35 bedrijven in zes Afrikaanse landen.

In 2016 sloot Dewji zich aan bij het initiatief van filantropen als Bill Gates en Warren Buffet om tenminste de helft van zijn vermogen aan goede doelen te schenken. Het initiatief Giving Pledge telt inmiddels 150 miljardairs. Zijn stichting Mo Dewji Foundation steunt vooral projecten voor onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding.