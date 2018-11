Ontsleuteld bericht Ridouan T. naar nieuwe verdachten: ‘Als jullie Erraghib vermoorden, worden jullie goed beloond’

Ook worden de vijf verdacht van betrokkenheid bij de moorden op Changachi en Khalid. Bovendien wordt hen betrokkenheid ten laste gelegd bij de liquidatie van op Samir Erraghib op 17 april 2016 in IJsselstein.

Kroongetuige Nabil R. heeft verklaard dat de opdracht voor de moorden werd gegeven door Ridouan T. Dat deze verklaring klopt, zegt de officier van justitie, blijkt uit ontsleutelde berichten die zijn verzonden met PGP-telefoons (‘Pretty Good Privacy’) van de verdachten, die zijn aangetroffen op de in beslag genomen servers van Ennetcom. Volgens het OM stelde de meestgezochte verdachte van dit moment, Ridouan T., volgens deze berichten onder meer: ‘Als jullie hem (Erraghib) op klaarlichte dag doen (vermoorden), worden jullie allemaal goed beloond.’ En: ‘Jullie hebben ballen en zijn goed op mekaar afgestemd. En jullie zeggen nergens nee tegen.’

Volgens het OM werkt deze criminele organisatie volgens een ‘verdeel- en heers’-werkwijze waarin verschillende leden verschillende taken krijgen toebedeeld. Voorafgaand aan een liquidatie worden auto’s gestald. Er wordt een vluchtauto in de buurt van de plaats delict klaargezet en er wordt een ‘overstapauto’ klaargezet. Vuurwapens worden van tevoren op verschillende plekken verzameld en afgeleverd met daarbij de nodige reservemunitie. De wapens en auto’s worden na een liquidatie grondig schoongemaakt. Er wordt gebruikgemaakt van spotters, die de omgeving en het doelwit observeren en verslag moeten uitbrengen, en PGP-telefoons die meteen na een liquidatie worden gewist, waarna nieuwe PGP’s worden aangeschaft. Schutters en spotters worden snel en uitzonderlijk goed betaald om hen loyaal te houden aan de groep, aldus de officier van justitie.

Beloning tip verhoogd naar 100 duizend euro

De beloning voor de tip die leidt tot de aanhouding van Ridouan T. en Saïd R. is verhoogd naar 100 duizend euro per persoon – het hoogste tipgeldbedrag dat ooit door het Openbaar Ministerie (OM) is uitgeloofd. Bovendien geldt daarbij dat de tip slechts hoeft te leiden tot hun aanhouding, en niet hoeft bij te dragen aan het bewijs.

T. en R. staan hoog op de internationale opsporingslijst. Het OM is ervan overtuigd dat T. met hulp van R. leiding geeft aan een criminele organisatie die stelselmatig personen liquideert. Dit baseert het OM onder meer op de verklaringen van verdachte annex kroongetuige Nabil B., wiens broer afgelopen maart in Amsterdam-Noord werd geliquideerd. Dit omdat B. belastende verklaringen over de criminele organisatie, waarvan hij zelf deel uitmaakte, heeft afgelegd. Niet eerder werd een wraakmoord op een onschuldig familielid van een kroongetuige in Nederland gepleegd.

Nabil B. en Mohammed R. worden verdacht van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi in Utrecht op 12 januari dit jaar, en van betrokkenheid bij de poging tot liquidatie, twee dagen later, van het eigenlijke doelwit Khalid H.