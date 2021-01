Ontslagen ambtenaar krijgt schadevergoeding van gemeente Amsterdam

Saadia Ait-Taleb en haar advocaat Richard Korver in juni vorig jaar onderweg naar de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Dat is de uitkomst van een slepende ontslagprocedure waarin een vermeende heimelijke liefdesaffaire centraal stond.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan gaf de 37-jarige ambtenaar drie jaar geleden strafontslag, wegens belangenverstrengeling. De gemeente vroeg het Openbaar Ministerie (OM) bovendien onderzoek te doen naar fraude. Als programma-manager van het Team Radicalisering & Polarisatie zou Ait-Taleb hebben betaald voor werk dat nooit is geleverd. Later bleek het om een geheime campagne te gaan, goedgekeurd door Van der Laan, om geradicaliseerde jongeren via online video’s op andere gedachten te brengen. Een rechter sprak Ait-Taleb afgelopen zomer vrij en zuiverde haar van iedere blaam.

Het strafontslag van de ambtenaar werd wel goedgekeurd door een bestuursrechter. Ait-Taleb zou de schijn van belangenverstrengeling hebben gewekt, door met een privérelatie ook een zakelijke relatie te onderhouden. De ambtenaar ontkende een liefdesrelatie te hebben gehad met de maker van de video’s, maar erkende wel dat zij meer reflectiemomenten had moeten inbouwen. Zij ging tegen de uitspraak in beroep. De huidige burgemeester, Femke Halsema, heeft deze zaak nu geschikt. De gemeente wil niets zeggen over de hoogte van de vergoeding.

Reputatie

Advocaat Richard Korver, die Ait-Taleb heeft bijgestaan, zwijgt ook over het bedrag. ‘Het is fijn dat de gemeente nu ook vindt dat straf niet op zijn plaats is. Maar dit heeft wel drie jaar geduurd, waarbij mijn cliënt voor van alles en nog wat is uitgemaakt.’ Ait-Taleb verloor volgens hem haar baan, haar reputatie en haar veiligheid. Dat de gemeente gaat helpen haar leven weer op de rails te zetten, vindt hij terecht. ‘U mag best weten, daar is zij psychisch nog niet toe in staat. Zij moet bijkomen van een jarenlang gevecht. Ik ken geen enkele andere zaak waarbij een ambtenaar zó voor de bus is gegooid door de overheid.’