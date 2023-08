Ontslag voor Libische buitenlandminister na ‘historische ontmoeting’ met Israëlische ambtgenoot

Libiërs verbranden een t-shirt in Tripoli met daarop foto's van de Libische minister Mangoush (links) en de Israëlische minister Cohen (rechts) Beeld AP

Mangoush werd zondag geschorst en een dag later ontslagen door de Libische premier, nadat de ontmoeting bekend was geworden. Toch heeft het ontslag veel weg van damage control. Want waarschijnlijk leidde niet de ontmoeting met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen tot haar congé, maar het feit dat die ontmoeting bekend werd. Volgens verschillende bronnen binnen de Libische en de Israëlische regering was het gesprek tussen beide ministers al lange tijd voorbereid, melden internationale persbureaus.

De ontmoeting werd wereldkundig toen Israëlische media er zondag over berichtten en Cohen er vervolgens een verklaring over uitbracht. Hij zei dat hij Mangoush een paar uur lang had gesproken en dat ze het hadden gehad over ‘de grote potentie die het voor beide landen heeft om relaties met elkaar aan te gaan’. Deze ‘eerste stap’ was volgens Cohen ‘historisch’.

Mangoush en het Libische ministerie probeerden het belang van de ontmoeting dezelfde avond nog af te zwakken. Volgens de Libische minister was er sprake van een toevallige ontmoeting, toen ze op bezoek was bij de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani. Bovendien was het treffen met Cohen volgens haar maar van korte duur.

Dat ze zo’n verklaring uitbracht, is niet vreemd. Israël en Libië hebben geen diplomatieke banden. Tientallen jaren is de relatie zelfs ronduit vijandig geweest. Dictator Kadhafi steunde verschillende terroristische Palestijnse bewegingen en was een sterke voorstander van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Abraham-akkoorden

Dat laatste geldt nog steeds voor een groot deel van de Libiërs en voor flinke delen van de Arabische wereld. Contacten tussen Libië en Israël liggen daarom uiterst gevoelig, hoewel Israël in de afgelopen jaren diplomatieke banden is aangegaan met meerdere Arabische staten. Onder leiding van de Verenigde Staten werden de zogeheten Abraham-akkoorden gesloten, tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko.

Sindsdien probeert Israël meer Arabische landen bij die akkoorden te betrekken. Het gesprek tussen Cohen en Mangoush zou ook in dat kader hebben plaatsgevonden. Toen CIA-baas William Burns afgelopen januari in Tripoli was, zou premier Abdul Hamid Dbeibah het groene licht hebben gegeven voor gesprekken.

De reden achter de Libische toenadering tot Israël ligt in de complexe politieke situatie in het land. Sinds de val van Kadhafi heeft geen enkele Libische regering de macht over het hele land. Premier Dbeibah leidt de regering in Tripoli die door de Verenigde Naties wordt erkend, maar er huist ook een concurrerende regering in Sirte. Diplomatieke banden met Israël zouden zijn regering meer internationaal gewicht kunnen geven, helemaal als de VS hun steun aan Dbeibah om die reden vergroten.

Protest in Tripoli

Ondanks zijn belang bij betere banden met Israël, wist Dbeibah niet hoe snel hij zijn handen af moest trekken van minister Mangoush. Toen de ontmoeting bekend werd, werd ze gelijk geschorst. Een dag later ontsloeg hij haar zelfs, waarschijnlijk vanwege het verzet in eigen land. Op meerdere plekken gingen Libiërs woedend de straat op, waarbij in Tripoli het ministerie van Buitenlandse Zaken werd bestormd. Mangoush ontvluchtte Tripoli per vliegtuig naar Turkije.

Niet alleen Mangoush krijgt flinke kritiek in eigen land. Dat geldt ook voor Eli Cohen. De Israëlische oppositie verwijt Cohen dat hij niet voorzichtiger te werk is gegaan, vanwege de gevoeligheid van de kwestie. ‘Het incident met de Libische minister was amateuristisch, onverantwoordelijk en een enorme inschattingsfout’, aldus voormalig premier en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid. ‘Hij veroorzaakt een nationale schande en brengt een leven in gevaar, alleen maar voor media-aandacht.’