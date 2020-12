Ontknoping handelsakkoord Brexit mogelijk deze week – de grenzen van de politieke wil zijn bereikt

Het ‘Brexit beest’ deelt flyers uit, in het kader van de Get Ready For Brexit campagne, aan aan vrachtwagenchauffeurs op de terminal van een ferry operator in de haven van Rotterdam. Beeld ANP

Dan moet duidelijk worden ‘of er een landingszone is’, zoals EU-ambtenaren een compromis voor politiek explosieve kwesties noemen. ‘De grenzen zijn bereikt. Als de politieke wil voor een deal ontbreekt, heeft verder praten geen zin meer’, aldus een betrokken ambtenaar. Diplomaten houden een slag om de arm: ‘De echte deadline is 1 januari als het Verenigd Koninkrijk zijn toegang tot de EU-markt verliest.’

Zaterdagavond ‘reanimeerden’ Von der Leyen en Johnson de onderhandelingen die vrijdag waren stilgelegd. In een gezamenlijke verklaring zeiden de twee dat er ‘belangrijke verschillen’ bestaan maar dat EU-onderhandelaar Barnier en zijn Britse evenknie Frost een poging wagen alsnog een uitweg te vinden. Frost kwam zondag naar Brussel. ‘Kennelijk is nog wat meer drama nodig om een deal thuis te kunnen verkopen’, concludeerde een diplomaat.

Eerlijke concurrentie

Het belangrijke punt voor de EU is de eerlijke concurrentie. Als het Verenigd Koninkrijk na 1 januari zonder tarieven en quota toegang wil tot de EU-markt, moet het de EU-regels voor staatssteun, milieu, veiligheid en de sociale standaarden blijven volgen. De lidstaten voelen niets voor een ‘Singapore aan de Theems’, een grote economie die met lagere standaarden Europese bedrijven kapot concurreert.

De EU wil de garantie dat Londen niet onder de bestaande standaarden duikt en de EU volgt als die haar regels aanscherpt. Andersom zou dit ook gelden: als het Verenigd Koninkrijk de lat hoger legt, moet de EU aansluiten.

Voor Johnson en Frost is dit een gevoelige kwestie: het Britse vertrek uit de EU was om zich los te maken van de Brusselse regels (‘take back control’). Johnson staat onder zware druk van een deel van zijn partij dat sowieso liever zonder handelsakkoord verder gaat. Johnson heeft de politieke prijs voor een akkoord eigenhandig hoog opgedreven met zijn bewering dat het Verenigd Koninkrijk ‘geweldig zal floreren’ als er geen deal met Brussel komt. Feit is dat bijna de helft van de Britse export voor de EU is bestemd.

Vis

Economisch voor zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk een marginale zaak maar politiek des te gevoeliger, is de toegang tot de Britse viswateren. De Britten willen de controle terug over hun viswateren, de EU ziet het liefst dat de bestaande toegang van EU-vissers (vooral de Franse, Nederlandse, Belgische en Deense) tot die wateren behouden blijft. Barnier bood eerder aan de EU-vangsten met een kleine 20 procent te verlagen maar dat werd door Frost bijna als belediging ervaren.

Met name de Franse president Macron roert zich in dit debat, hij vreest woedende Bretonse vissers die in Parijs amok gaan maken. Volgens EU-ambtenaren en diplomaten is een viscompromis nabij.

Toezicht

Cruciaal onderdeel van een handelsakkoord is het toezicht op de gemaakte afspraken. Het wantrouwen in Brussel jegens Londen is groot nu Johnson via nationale wetten eerdere afspraken met de EU probeert de ondermijnen. Brussel wil een effectief sanctiemechanisme waarmee direct boetes (tarieven, quota) worden opgelegd bij het niet nakomen van afspraken. Londen staat hier ‘gereserveerd tegenover’, aldus een diplomaat.