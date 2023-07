Onthulling naakt standbeeld slavenleider Tula leidt tot protest op Curaçao

Het Nationaal Archief heeft informatie over mensen die in slavernij leefden op Aruba en Sint Eustatius gemakkelijker toegankelijk gemaakt. Samen met het Nationaal Archief van Aruba (ANA) heeft de organisatie twee indexen opgesteld, die vanaf vrijdag online te raadplegen zijn. ‘Sommige originele stukken verkeerden al langere tijd in matige tot slechte fysieke staat’, schrijft het Nationaal Archief, ‘maar door digitalisering is de informatie nu toch beschikbaar’.

In de index over Aruba is informatie te vinden over de slaafgemaakte bevolking van 1840 tot 1863, de laatste 25 jaar dat de slavernij officieel bestond. Het gaat om gegevens van ongeveer duizend mensen. Bijna de helft van hen kwam in 1863 vrij. Voor de database is gebruikgemaakt van verschillende archiefbronnen, waaronder het register van Emancipatie uit 1863, vergoedingenlijsten voor plantagehouders en notariële akten met informatie over de koop en verkoop van slaafgemaakten.

De index over Sint Eustatius omspant een kortere periode. Deze database is gebaseerd op twee bronnen: de borderellen uit 1862 en het emancipatieregister van een jaar later. De eerste categorie omvat formulieren waarmee slaveneigenaren een vergoeding konden aanvragen bij de Nederlandse overheid voor iedere slaafgemaakte in hun bezit. Het emancipatieregister geeft een overzicht met de voor- en achternamen van alle vrijgelaten slaafgemaakten in 1863.

Pepijn de Lange