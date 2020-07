‘Onthullend’ boek over Donald Trump, geschreven door zijn nicht, voorlopig door rechter tegengehouden

Beeld -

Bij een eerdere rechtbank haalde Robert S. Trump, de jongere broer van Trump die de zaak tegen Mary Trump heeft aangespannen, bakzeil. Maar nu is het alsnog gelukt het boek, met als titel ‘Te Veel en Nooit Genoeg – Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft geschapen’, tegen te houden. Mary Trumps uitgever, Simon & Schuster, gaat in beroep.

Onlangs probeerde Trump tevergeefs de publicatie van een uiterst kritisch boek van zijn voormalig nationale veiligheidsadviseur John Bolton te stoppen. De voor Trump vernietigende publicatie was al op weg naar de winkels toen de zaak voor de rechter kwam. Vandaar dat de familie er nu sneller bij is.

Robert S. Trump zegt dat de inhoud van het boek, dat op 28 juli in de winkels zou liggen, in strijd is met een vertrouwelijkheidsclausule rond de nalatenschap van Fred Trump, de vader van de president. Dat maakt hij op uit de sappige details die al in de pers zijn geweest over het alcoholisme en de hartkwaal van de vader van Mary Trump, Donald Trumps inmiddels overleden broer Fred.

Volgens Mary Trump is haar vader gestorven na ‘verwaarlozing’ door Donald Trump en diens vader. Nog spannender is de belofte van Mary haar deskundigheid als klinisch psycholoog in te zetten om de gang van zaken van binnenuit ‘de vergiftigde familie Trump’ te beschrijven.