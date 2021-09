Ontgroeningsgeweld studentencorps: ‘Extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan’

Exterieur van het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens het bestuur van oud-studenten hebben in de afgelopen groentijd bij zeker acht disputen, waarvan de namen intern bekend zijn, ‘onacceptabele gedragingen’ plaatsgevonden. ‘Er wordt glashard ontkend, het wordt klein gemaakt, ook wanneer letsel zichtbaar is en de nuldejaars verklaren dat er geweld heeft plaatsgevonden. In onze ogen is echt veel mis met een aantal jongens en zeker ook meisjes dat het als normaal beschouwt dat extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan onderdeel behoort te zijn van de korte groentijd,’ schrijven ze aan de andere reünisten van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV). Reünisten zijn oudere, afgestudeerde leden van het studentencorps.

Vrijdag onthulde de Volkskrant dat er door incidenten tijdens de dispuutsontgroening binnen het studentencorps afgelopen week meerdere aspirant-leden gewond raakten. Daarop maakte het bestuur van het studentencorps bekend de dispuutkennismakingstijd onmiddellijk te staken. Het bestuur erkende meldingen te hebben ontvangen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ tijdens de ontgroening.

In de brief van de reünisten staat daarover: ‘De (groen)besturen van de disputen waarvan klip en klaar is dat er misdragingen aan de orde zijn, zijn zeer bedreven in het geheel verdraaien van feiten richting Senaat en hun eigen reünisten.’ Van drie disputen werden de aspirant-leden op de sociëteit gehouden, omdat de situatie in de dispuutshuizen te gevaarlijk zou zijn.

Geruchten

Over de aard van het wangedrag en de ernst van de gevolgen doen veel geruchten de ronde. De Volkskrant heeft deze vrijdag aan rector Jack Koopman voorgelegd. Die geeft in een reactie te kennen de feiten nog te onderzoeken. ‘Op dit moment bezit ik nog niet alle informatie om u een goed antwoord te geven.’

Wel bestrijdt Koopman dat er studenten in het ziekenhuis zijn behandeld als gevolg van de incidenten. ‘Het is wel zo dat studenten om andere redenen naar het ziekenhuis zijn geweest [bijvoorbeeld iemand met een infectie, red.].’ Het studentencorps heeft inmiddels een bedrijf gespecialiseerd in crisiscommunicatie in de arm genomen.

Nu de ontgroening is gestaakt, zal volgens de brief van het reünistenbestuur ‘worden overgegaan tot het vervolgen en waar mogelijk sanctioneren van individuele leden en (groen)besturen die misdragingen hebben gepleegd of hebben laten plegen. Of dat leidt tot schorsing of verwijdering van de vereniging betreft, moet worden afgewacht.’

Politie en justitie

Onduidelijk is of de incidenten worden afgehandeld binnen het interne rechtssysteem van de vereniging, of dat politie en justitie zijn ingeschakeld. Toen het Groningse studentencorps Vindicat een ernstig incident via het interne rechtssysteem wilde afhandelen, kwam dat de vereniging op veel kritiek te staan. Ook besturen van betrokken onderwijsinstellingen (UvA, VU, HvA) kunnen eventueel aangifte doen. Zij hebben te kennen gegeven komende week eerst met de senaat van het studentencorps in gesprek te gaan.

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is volgens de eigen site met ruim 2.700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland. De vereniging viert in juli 2022 haar 170-jarig bestaan, zo schrijven de reünisten, maar ‘er is geen reden voor een feest wanneer de gewenste en kennelijk noodzakelijke cultuuromslag niet gaat plaatsvinden’.