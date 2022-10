Ontevreden tolken vertrekken bij de politie: ‘Het gaat aan alle kanten mis’

Beeld Eddo Hartmann

Tolk Atif werkt al 36 jaar voor de politie. Hij vertaalt door de politie getapte geluidsfragmenten en treedt op als tolk in politieverhoren. In zijn taalgebied, Arabisch, gaat het vaak om zware misdrijven, zoals religieus geïnspireerd terrorisme en drugshandel.

In politieonderzoeken krijgen Atif en andere tolken beschikking over informatie die criminelen maar wat graag zouden willen hebben. Soms luisteren ze maandenlang mee naar alles wat verdachten in hun woonkamer of aan de telefoon bespreken. Gevoelig werk dus. De tolken zijn daarom voorzichtig en houden hun identiteit het liefst geheim. Zelfs hun naaste familieleden weten niet altijd dat ze dit werk doen.

Atif houdt van zijn vak. Het werk is uitdagend en betekenisvol. Het geeft een kick als het lukt om versluierd taalgebruik in een split second correct te vertalen: of het nou juridische terminologie, religieuze verwijzingen of straattaal betreft. Hij is bij de ‘grootste politiezaken in Nederland’ betrokken geweest, zegt hij. Bij zijn opdrachtgever, de politie, is hij geliefd en wordt hij gewaardeerd. Hij levert wat ze vragen.

Maar nu wacht Atif al bijna een half jaar op zijn geld. Hij krijgt in totaal nog zo’n 21 duizend euro voor klussen die hij voor de politie deed, waaronder een onderzoek dat hem anderhalve maand fulltime bezighield. De oudste facturen, in bezit van de Volkskrant, dateren van april. ‘Ik heb een lening bij een vriend moeten afsluiten om een boete van 118 euro van de Belastingdienst te kunnen betalen’, vertelt Atif. ‘Die boete kreeg ik omdat ik mijn voorlopige aanslag niet kon betalen doordat ik van Thebigword mijn geld niet had ontvangen.’

Thebigword is een Brits vertaalbureau dat vorig jaar een aanbestedingsprocedure won bij de politie. Sinds april lopen alle tolkdiensten in perceel Noord – met daarin de hoofdstedelijke regio Amsterdam, een zwaartepunt voor politieonderzoeken – via dit bureau.

‘Meerdere klachten ingediend’

Het is daar een chaos, zegt Atif. ‘Ik krijg geen antwoord op de facturen die ik opstuur’, vertelt hij. ‘Als ik contact opneem met het telefoonnummer dat Thebigword mij toestuurde, krijg ik een financiële afdeling uit het buitenland aan de lijn – net een callcenter. Zij vragen om een ordernummer uit de app. Die app moet ons koppelen aan opdrachten, maar werkt totaal niet. Het gaat aan alle kanten mis.’

De politie en Thebigword zijn niet happig om op vragen van de Volkskrant in te gaan, maar erkennen de problemen. Een ‘totaal nieuwe manier van werken is voor iedereen nog wennen’, aldus een politiewoordvoerder. ‘Niet alles gaat altijd vlekkeloos.’ Bij Thebigword stelt directielid Pim Boesveld dat ‘de nieuwe werkprocedure om gewenning van de betrokken partijen vraagt’.

Atif ervaart steun van rechercheurs en andere politiemensen met wie hij samenwerkt. ‘Zij zitten ook met de handen in het haar. Ze hebben al meerdere klachten ingediend voor mij.’ Zijn grens is bijna bereikt: ‘Voor mij hoeft het zo niet langer. Ik wil ermee stoppen.’

Twee andere tolken die voor Thebigword werken en met de Volkskrant spraken, hebben ook respectievelijk tweeënhalve en drieënhalve maand op hun geld moeten wachten, in hun geval bijna 3.000 euro. De ergernis over wanbetalingen komt boven op de teleurstelling over een laag uurtarief, waarover tolken niet mogen onderhandelen, terwijl hun dat in aanloop naar de aanbesteding wel was beloofd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De drie tolken die voor Thebigword aan de slag gingen, deden dat allemaal voor een standaardtarief van 47,50 euro per uur. In e-mails aan een andere tolk, ingezien door de Volkskrant, zegt Thebigword dat het niet meer kan betalen omdat het ‘oneerlijke concurrentie’ tussen tolken wil voorkomen. Diverse tolken kregen in een persoonlijk gesprek met een recruiter van Thebigword hetzelfde verhaal te horen.

Lage tarieven

Dat is de omgekeerde wereld, vindt tolk Atif. Volgens hem zijn tolken juist gedwongen om met elkaar te concurreren, terwijl Thebigword het ‘enige voordeel’ dat ze daaruit kunnen halen – de vrijheid om hogere tarieven te vragen – wegneemt.

‘De freelancetolken zijn vrij om te onderhandelen over hun tarieven’, beweert Thebigword-directielid Boesveld. Maar, zegt hij: ‘Aan de andere kant is Thebigword vrij om de door de tolken aangeboden tarieven te accepteren of af te wijzen.’

Vanwege het lage tarief en vanwege zorgen over een veilige omgang met hun persoonsgegevens weigerden twaalf andere tolken met wie de Volkskrant voor dit artikel sprak, van meet af aan om met Thebigword in zee te gaan. Dat was in lijn met een advies van de Orde van Registertolken en -vertalers, de voornaamste beroepsvereniging.

Daoud, tolk Arabisch en een van de weigeraars, vraagt zich af: ‘Wat gebeurt er als collega’s die niet uitbetaald worden en überhaupt al slecht betaald worden, worden benaderd door criminelen? Of als werknemers van Thebigword, die toegang hebben tot de gegevens van tolken, worden benaderd? Ik durf het niet te zeggen.’

Die vrees is niet ongegrond. Vorig jaar werd een tolk veroordeeld die informatie had achtergehouden in een groot drugsonderzoek. Hij had expres namen van verdachten en verdachte activiteiten (zoals ‘hennep’) die hij op geluidsopnamen hoorde, niet genoteerd. De tolk bleek de hoofdverdachte te kennen. Hij kreeg 200 uur taakstraf en werd uit het register verwijderd.

De kwaliteit van tolken was achteruitgegaan

Met het aanbesteden van tolkopdrachten aan commerciële bemiddelingsbureaus zoals Thebigword hoopte voormalig minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus het tekort aan goede tolken met marktwerking op te lossen. Er werd bepaald dat tolken voortaan niet meer gehouden zouden worden aan een vaststaand uurtarief, maar mochten onderhandelen over hun prijs. Voor goede tolken zouden bemiddelaars graag meer geld uit willen trekken, was de gedachte, en zo kon een nieuwe groep talentvolle tolken worden bereikt. Tolken hoopten dat ze eindelijk een hoger tarief konden vragen. Het oude uurtarief (43,89 euro) was sinds de jaren tachtig niet meer geïndexeerd.

De realiteit bleek weerbarstiger. De Volkskrant berichtte vorig jaar al over chaos in de rechtbank als gevolg van de wetswijziging – die sinds vorig jaar zomer stapsgewijs in alle delen van het rechtssysteem is ingevoerd. Advocaten merkten dat het plotseling lastiger was om een tolk te krijgen, en dat de kwaliteit van tolken fors was achteruitgegaan. Tegelijkertijd met de aanbesteding was namelijk het register van beëdigde tolken en vertalers opengezet voor lager gekwalificeerde tolken. Tolken zonder enige opleiding vonden zich ineens terug in de rechtszaal. In één geval bekende een tolk namens een verdachte per ongeluk schuld aan heroïnehandel, terwijl de verdachte stelde onschuldig te zijn.

Ook bleek dat hooggekwalificeerde tolken die een hoger tarief vroegen dan het oude uurtarief nauwelijks meer opdrachten kregen. Justitieminister Dilan Yeşilgöz toonde zich enigszins gevoelig voor die kritiek door het minimumtarief vanaf volgend jaar te verhogen naar 55 euro per uur, al vindt de Orde van Registertolken en -vertalers dat nog altijd te weinig.

‘Ervaren tolken zijn gestopt’

Toen bekend werd dat Thebigword de aanbesteding voor politiewerk had gewonnen, kwamen er uit het Verenigd Koninkrijk zorgwekkende berichten. Daar heeft Thebigword meerdere overheidsopdrachten voor de levering van tolkdiensten in handen. De Britse inspectie deed in 2019 een grootschalig onderzoek naar de tolk- en vertaaldiensten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De kwaliteit van de tolkdiensten werd als zeer wisselvallig beoordeeld, soms als ronduit slecht. Thebigword wilde geen informatie over de kwalificaties van de geleverde tolken aan de onderzoekers overhandigen vanwege ‘commerciële gevoeligheid’.

Nederlandse politietolken die zich niet hebben ingeschreven bij Thebigword, worden geregeld door het bedrijf opgebeld of ze toch alsjeblieft voor hen willen werken. De tolken die de Volkskrant sprak vermoeden dat veel ervaren tolken zijn gestopt en het Thebigword niet lukt voldoende nieuwe tolken te strikken. Maar een hoger tarief betalen – dat wil Thebigword niet.

Ervaren tolken die zich wel bij het bedrijf hebben ingeschreven, krijgen geen opdrachten. Ze vermoeden dat hun tarieven te hoog zijn. Een ander, die wel voor onder de 50 euro per uur werkt, was al de vierde tolk die werd opgeroepen voor een zaak. De politie vond de drie voorgangers die door Thebigword waren ingezet niet competent genoeg en had hen van de zaak gehaald.

Tolk Engels Margo Bink meldde zich aan bij Thebigword en bedong tijdens het recruitmentproces een tarief van 80 euro als vertrekpunt voor prijsonderhandelingen. Ze kreeg een welkomstpakket thuisgestuurd en downloadde de app zoals haar geïnstrueerd werd. Vervolgens kreeg ze geen e-mail om een wachtwoord in te stellen. Toen ze haar beklag deed bij Thebigword, werd haar medegedeeld dat het om een ‘technische fout’ ging die verholpen moest worden. Na nogmaals aandringen zei een klantenservicemedewerker dat haar account buiten gebruik was gesteld vanwege ‘niet-concurrerende tarieven’. Na 34 jaar werkzaamheden als politietolk is ze definitief naar de private sector vertrokken.

In verband met hun veiligheid zijn de namen van de tolken van wie alleen de voornaam werd gebruikt in dit artikel gefingeerd. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

Reactie Thebigword

Thebigword was onlangs herhaaldelijke verzoeken, vanaf februari dit jaar, niet bereikbaar voor een interview of voor het beantwoorden van door de Volkskrant schriftelijk opgestelde vragen. Uiteindelijk ontving de Volkskrant een korte schriftelijke verklaring van directeur Pim Boesveld: ‘Thebigword is van mening dat het volledig voldoet aan het in de EU en Nederland geldende concurrentiebeleid.’ Ook zei hij: ‘Wij staan jullie in de toekomst graag te woord. Echter, voordat we dit doen willen we eerst de punten en vragen verder onderzoeken.’

Reactie politie

‘Sinds 1 april nemen we tolkdiensten op locatie af van twee intermediairs, waaronder Thebigword. De selectie van deze partijen kwam tot stand na een verplicht Europees aanbestedingstraject. We zijn nu een klein half jaar onderweg en we herkennen dat een totaal nieuwe manier van werken voor iedereen nog wennen is. Niet alles gaat altijd vlekkeloos. Je loopt tegen problemen aan die opgelost moeten worden. Iedere klacht die wij ontvangen, bespreken we met de intermediairs en dus ook met Thebigword. Onze indruk is dat de klachten worden opgepakt, maar we houden een vinger aan de pols.’

Politietolken zijn onzichtbare schakels in politieonderzoeken. Vaak hebben ze dezelfde afkomst als de verdachten in zaken waaraan ze werken. Dat leidt soms tot interne strubbelingen. Wie zijn ze en wat doen ze? We spraken een tolk Arabisch en een tolk Pools.

Daoud, tolk Arabisch: ‘Je luistert de hele dag naar iemands leven. Je kunt zo iemand dan helemaal doorgronden’

Daoud, volle zwarte krullen, Armani-bril, loopt al lang mee. ‘Ik was erbij toen Nederland tijdens het begin van deze eeuw voor het eerst kennis maakte met moslimextremisme’, vertelt hij vanuit zijn appartement, ergens in het noorden van Nederland. Zijn vrouw heeft zojuist thee gezet. In de hoek van de kamer is zijn zoontje aan het voetballen.

‘Het kan zijn dat je zeven maanden dag in dag uit met een persoon bezig bent’, vertelt Daoud. ‘Je luistert de hele dag naar zijn leven. Je kunt zo iemand dan helemaal doorgronden. Letterlijk voorspellen wat hij gaat doen in een bepaalde situatie.’

In zijn werk wordt Daoud, zelf moslim, vaak geconfronteerd met extremistische interpretaties van zijn religie. ‘Dat vereist specialistische kennis’, zegt Daoud. ‘Vaak herken ik uitspraken die verwijzen naar heilige geschriften. Wij vertalen dus niet alleen de taal, maar ook de cultuur en ideologie. Een lastig spanningsveld, want tegelijkertijd moet je als tolk zo min mogelijk ruimte laten voor interpretatie.’

Eén keer moest Daoud een collega tappen. Deze tolk werd ervan verdacht verblijfsvergunningen te regelen voor vreemdelingen die daar eigenlijk geen recht op hadden. Hij werd uiteindelijk vervolgd. Daoud voelde zich niet bezwaard: ‘Een rechter heeft daarover geoordeeld. Wat moet ik daar dan moeilijk aan vinden?’

Talloze uren, zo vertelt hij, besteedde hij aan het afluisteren en vertalen van gesprekken van leden van de Hofstadgroep, begin deze eeuw. Hij grijnst even. ‘Jason Walters, Nouriddin el F., Samir A.’

‘Nouriddin (ex-lid van de Hofstadgroep, red.) was eigenlijk best een leuke, opgewekte jongen. Met extreme ideeën natuurlijk destijds, maar je kon prima een praatje met hem maken.’

Ook kreeg Daoud een keer, plotseling, tijdens een zaak met een familielid te maken. ‘Dat was in de drugswereld.’ Het bleek om zijn neef te gaan. Daoud trok zich terug uit de zaak.

Ewa, tolk Pools: ‘‘Ik weet waar je woont’, zei hij. Ik had niks gedaan – ik was simpelweg zijn tolk’

Het was een jonge Poolse man, bijna een kind eigenlijk nog, maar hij had een bevreemdende blik in de ogen. Het is alweer even geleden, vertelt Ewa in haar woning in Noord-Brabant. Tijdens het politieverhoor moest ze destijds als tolk optreden voor de jonge man.

Ze was natuurlijk op de hoogte van wat hij had gedaan. ‘Hij was toen pas kort in Nederland, niet langer dan een aantal maanden’, vertelt Ewa. ‘Hij werkte bij een kippenslachterij hier in de buurt. Op een dag, in een opwelling, sneed hij met een stanleymes de keel door van zijn ploegleider. Hij zat in een psychose.’

Tijdens het verhoor richtte hij ineens zijn ogen op Ewa. ‘Ik weet waar je woont’, zei hij. Ewa: ‘Hij begon over mijn kinderen. Hij bleek op een kilometer afstand van me te wonen. Ik had niks gedaan – ik was simpelweg zijn tolk. Het was pure intimidatie.’

Het illustreert, zegt Ewa, waarom zij en haar collega’s zo veel waarde hechten aan privacy. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Ze wijst naar buiten. ‘Hier verderop wonen zo’n vijftienhonderd Polen. Arbeidsmigranten.’

Het werk valt haar soms zwaar. ‘Als je als jonge tolk met dit werk begint, sta je er niet bij stil wat er allemaal op je afkomt’, zegt Ewa. Ze doelt op foto’s in politierapporten. En op de soms gruwelijke details die in politieonderzoeken boven water komen.

Met Thebigword wil Eva niks te maken hebben. ‘Ik vind het gek dat een buitenlands bedrijf hier tapwerk gaat verzorgen. En ze gaan me nooit meer betalen dan 47,50 euro. Daarvoor krijg ik te veel shit over me heen.’