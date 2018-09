Ontevreden leraren roepen zorg, politie en defensie op tot massale staking

De leraren achter het initiatief PO in Actie roepen zorg, politie, defensie en onderwijs op tot een massale stakingsdag. Ze doen dat in een ingezonden brief in het Algemeen Dagblad. Met de collectieve staking zal worden geprotesteerd tegen de afschaffing van de dividendbelasting en voor een verbeterde publieke sector.

Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Actie voeren al enige tijd actie voor hogere salarissen voor basisschoolleraren. Ze organiseerden in oktober vorig jaar een demonstratie in het Zuiderpark in Den Haag, waar 60.000 leerkrachten op afkwamen.

Doel van de acties is 1,4 miljard euro extra voor beloning in het basisonderwijs. In juni werd een nieuwe cao beklonken na maanden staken en onderhandelen. Basisschoolleraren gaan er volgens de nieuwe regeling gemiddeld met 8,5 procent op vooruit, wat neerkomt op 3.100 euro bruto per jaar. Voorafgaand aan de nieuwe cao kreeg PO in Actie al 270 miljoen euro toegezegd van het kabinet voor een beter salaris en 430 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs.

Na afloop van de onderhandelingen noemde Van de Ven de uitkomst nog 'as good as it gets. Voorlopig', maar kaartte de groep ook direct aan dat de salariskloof tussen de basisschool en de middelbare school nog altijd groot is. Toen al werd er gehint op nieuwe acties. Die lijken er nu dus te gaan komen.

'De hele publieke sector staat in de fik. Intussen geeft de regering 2 miljard per jaar aan grote bedrijven met het afschaffen van de dividendbelasting’, aldus Van de Ven in de open brief in het AD. 'We krijgen allemaal te horen dat er geen geld is, maar er is altijd geld. Het gaat hier om politieke keuzes die worden gemaakt.'