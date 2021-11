Onterecht veroordeelden Puttense moordzaak krijgen excuses van minister Grapperhaus ‘namens hele kabinet’

Herman du-Bois met zijn vrouw Anja. Hij werd in 2002 met terugwerkende kracht vrijgesproken van de moord op Christel Ambrosius, maar kreeg tot vandaag nooit publiekelijk excuses van de overheid voor zijn veroordeling. Beeld Jiri Büller

De Puttense moordzaak is een van de bekendste en grootste gerechtelijke dwalingen van Nederland, naast onder andere de Schiedammer parkmoord, de Hilversumse showbizzmoord en de onterechte veroordeling van de Haagse verpleegkundige Lucia de Berk.

Herman Du-Bois en Wilco Viets werden in 1995 veroordeeld tot tien jaar celstraf voor de lustmoord op Christel Ambrosius in Putten, een jaar eerder. Ze hadden onder grote druk valse bekentenissen afgelegd, zo bleek later, onder meer uit onderzoek van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Du-Bois zat bijna zeven jaar in de cel, ten onrechte.

Vrijgesproken en schadevergoeding

In 2002 werden du-Bois en Viets met terugwerkende kracht vrijgesproken en kregen ze ieder 900 duizend euro schadevergoeding.

‘Ze hebben een financiële genoegdoening gekregen, maar nooit een morele’, zei Grapperhaus. Du-Bois heeft daar al die tijd voor gestreden. ‘Publieke excuses zijn nooit gemaakt. Dat heeft hen pijn gedaan, onbedoeld leed is veroorzaakt. Wij hebben die mannen en hun gezin in de kou laten staan. En we hadden eerder excuses moeten maken. Ik hecht er echt grote waarde aan om dat in de Kamer te doen. Namens het hele kabinet bied ik excuses aan, aan Herman en Wilco.’

Du-Bois en zijn vrouw hebben nog veel last van de onterechte veroordeling. Een flink aantal mensen in Putten denkt nog steeds dat hij iets met de moord te maken heeft, zegt hij in een interview met de Volkskrant dat zo spoedig mogelijk zal worden gepubliceerd. ‘Ons leven is kapotgemaakt door politie en justitie. En, dat vind ik het ergste, ook dat van onze kinderen, die 6 en 9 waren toen ik werd aangehouden.’

Grapperhaus stond donderdagmiddag minutenlang stil bij de zaak, die hem emotioneerde. Volgens de minister is het niet eerlijk dat Viets en Du-Bois nog steeds door mensen met de nek worden aangekeken. ‘Ze moeten hun leven weer oppakken. Wij allemaal moeten hen die kans geven. Ik zeg tegen Herman en Wilco: het spijt me.

Publiciteit

Wilco Viets heeft de afgelopen jaren de publiciteit gemeden, in veel gevallen. Ook nu is dat zo. Viets is blij met het nieuws, laat Du-Bois namens hem weten. ‘Wilco heeft nu eindelijk psychische hulp gezocht. Daar richt hij zich de komende tijd op. Meer zeg ik daar niet over, dat is privé.’

De veroordeling van Du-Bois en Viets leunde zwaar op de omstreden sleeptheorie, die moest verklaren hoe het kwam dat een spermadruppel op het slachtoffer van de lustmoord niet van deze mannen was. In 2008 werd een nieuwe verdachte aangehouden, dankzij de dna-databank. Het sperma bleek van Ronald P., net als andere sporen. P is inmiddels onherroepelijk veroordeeld voor de Puttense moordzaak.