‘Ontdekking’ van bijzonder beeld splijt Boekelo, is het van de hoteleigenaar of de gemeenschap?

André de Boer op de plaats waar het beeld stond. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Hij had altijd al gevonden dat er een enorme kracht uitging van het kolossale beeld dat in Boekelo stond, maar toen kunstfanaat Henk Dekker tijdens een vakantie in Zwitserland een haast identiek beeld in een beeldentuin met gerenommeerde kunstenaars zag staan, kon hij het haast niet geloven. Het beeld dat hij al twintig jaar lang koesterde en in verschillende jaargetijden fotografeerde, bleek niet zomaar een beeld. Het beeld ‘Le Grand Couple’ was door de Franse kunstenaar Henri Étienne-Martin gemaakt, een kunstenaar wiens beelden ook in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam zitten.

Toen hij weer thuis was in Zandvoort begon Dekker enthousiast aan een zoektocht. Hoe was een beeld van een vooraanstaand kunstenaar in de tuin van een Twents hotel beland waar hij maandelijks een vakantieweekend doorbracht? Al zijn bevindingen vatte hij samen in een twintig pagina’s tellende brochure. Ondertussen fantaseerde hij er op los over hoe het beeld centraal kon komen te staan in nieuwe kunstroutes en hotelarrangementen. ‘Een samenwerking met het Rijksmuseum Twenthe eventueel’, memoreert hij.

Dit is de inzet van een geschil tussen een hotelier en de gemeente Boekelo: de sculptuur Le Grand Couple van Henri Étienne-Martin. Beeld MutualArt.com

Nietsvermoedend overhandigde Dekker ook aan grond- en hoteleigenaar Guus Brandriet een exemplaar van zijn brochure. Maar toen Brandriet daarin las dat een soortgelijk beeld twee jaar geleden nog voor 150 duizend euro was verkocht, twijfelde hij geen moment. Het beeld werd uitgegraven en verscheept naar Parijs om het daar via het prestigieuze veilinghuis Christie’s aan kunstliefhebbers te verkopen.

‘Dit moet worden tegenhouden’, was het eerste wat André de Boer, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo dacht, toen Dekker hem op vrijdagavond 26 augustus belde met dit nieuws. Het beeld was namelijk in 1968 door de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) aan de dorpsgemeenschap geschonken, had Dekker ontdekt. ‘Dit beeld behoort daarom tot het cultureel erfgoed van het dorp’, vindt De Boer. Nog hetzelfde weekend klopte hij bij de gemeente Enschede aan, die de veiling donderdag via een kort geding probeerde tegen te houden.

Met elkaar om tafel

De rechter concludeerde donderdag dat de twee partijen eerst weer met elkaar terug om tafel moeten om een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, dan doet hij op 1 december uitspraak in de zaak. De vraag die dan voorligt is: behoort het beeld inderdaad tot eigendom van de gemeenschap, zoals de gemeente beweert, of bemachtigde Brandriet ook het beeld toen hij in 2004 de grond kocht?

Over die vraag kan grondeigenaar Brandriet kort zijn: ‘In de koopakte is nooit vermeld dat het eigendom zou zijn van de gemeente. Hij piekert er daarom niet over om het object uit de veiling terug te trekken: ‘Het komt mij niet in de kop om een beeld van anderhalve ton in de tuin te laten staan.’ Binnenkort renoveert hij zijn hotel en hij kan het geld goed gebruiken. Bovendien, zo vindt Brandriet, is de relatie tussen het dorp en het beeld vergezocht. ‘Als het een beeld van 500 euro was geweest, had je er niemand over gehoord.’

Dat de dorpsraad en de gemeente Enschede dit belang wel zien, ligt aan de bijzondere band die het dorp met de KNZ heeft. Tot 1935 was de eerste fabriek van de zoutfirma in het dorp gevestigd. Veel dorpsbewoners verdienden er hun boterham. Het bracht welvaart in het dorp met circa 2,5 duizend inwoners. Daar kwam een KNZ-hotel met congrescentrum voor in de plaats, waar in de tuin het beeld werd geplaatst. De dorpsbewoners konden er destijds voor een klein bedrag in het zoutwatergolfslagbad zwemmen. Het dorp en zout zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt dorpsraad-voorzitter De Boer. ‘Dit beeld symboliseert dat.’

‘Het beeld hoort bij die plek’

Zo denkt ook de Enschedese cultuur-wethouder Jeroen Diepemaat (VVD) erover: ‘Het beeld hoort bij die plek.’ Voor hem is het dan ook bespreekbaar dat, zodra wordt vastgesteld dat de gemeente toch de rechtmatige eigenaar van het beeld is, het alsnog in de hoteltuin blijft staan.

De kans dat de partijen samen tot een oplossing komen, is vooralsnog klein. ‘Dan moet de gemeente wel met een substantieel bedrag over de brug komen’, vindt Brandriet. Maar daar is dorpsraad-voorzitter De Boer dan weer fel op tegen: ‘Het kan toch niet zo zijn dat we een ton gemeenschapsgeld moeten uitgeven aan iets wat al van de gemeenschap is.’ Zelf meebieden tijdens de veiling die komende woensdag start en tot 6 december duurt is ook geen optie: ‘Het is niet te organiseren om in zo’n korte tijd een substantieel bedrag bij elkaar te halen.’

Ondertussen baalt kunstfanaat Dekker dat hij het beeld wat hem ‘zo vrolijk maakte’ niet meer kan bezoeken. ‘Het was zó mooi hoe de twee delen van het beeld in harmonie met elkaar vervlochten waren.’ Hij realiseert zich inmiddels dat hij in al zijn enthousiasme onbedoeld het beeld heeft doen verdwijnen. Toch heeft hij nog een sprankje hoop. Grondeigenaar Brandriet is, net als hij, Twentenaar van geboorte. ‘We moeten er toch wel uit kunnen komen op een bepaald moment, niet?’