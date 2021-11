Ontbossing moet stoppen, maar hoeveel bomen zijn er eigenlijk nog over?

Een bos in Rusland. Beeld Ilja Timin / TASS

Het akkoord om rond 2030 de ontbossing wereldwijd te stuiten, was deze week het eerste tastbare resultaat van de klimaattop in Glasgow. Met 19 miljard dollar (16,5 miljard euro) en afspraken tussen meer dan honderd regeringsleiders moeten over een kleine tien jaar evenveel bossen zijn bijgeplant als er jaarlijks worden gekapt. Milieuorganisaties hekelden echter het vrijblijvende karakter en het geringe geldbedrag, en vrezen dat de kap blijft doorgaan. Maar hoeveel bomen worden er eigenlijk gekapt en hoeveel bos is er nog?

Over bomenkap circuleren duizelingwekkende cijfers. Dagelijks verdwijnen er grofweg 95 duizend voetbalvelden aan bomen, oftewel 1 voetbalveld per seconde. In 2020 is er in totaal 25,8 miljoen hectare aan bos gekapt, blijkt uit cijfers van Global Forest Watch, evenveel als de gehele oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk, het gastland van de klimaattop.

Bossen zijn goed voor het klimaat. Ze slaan eenderde van de wereldwijde CO2-uitstoot op. Ondanks de hoge kapsnelheid bestaat er wereldwijd altijd nog wel veel bos. In totaal is 31 procent van de aardoppervlakte bedekt met bomen. Deze ruim vier miljard hectare bos vormen samen dus het totale oppervlak van Rusland, China en de Verenigde Staten. Van alle bossoorten bedekt het tropische bos met 45 procent het grootste areaal. Sinds 1990 is er wereldwijd zo’n 178 miljoen hectare aan bos verdwenen, oftwel 4,2 procent van al het bos.

. Beeld VK Graphics

De ontbossing wordt deels tegengegaan door het planten van nieuwe bomen. Als er evenveel bomen bijkomen als er worden gekapt (voor gebruik van bijvoorbeeld hout of papier), komt de ontbossing tot stilstand. Zover is het nog niet. De afgelopen decennia werd er juist meer gekapt dan bijgeplant. Sinds 1990 werden er van iedere honderd bomen tien gekapt en kwamen er zes terug. Het bosverlies was dus ruwweg vier van de honderd bomen.

De laatste jaren gaat het bosverlies iets trager. Tussen 1990 en 2000 verdween er jaarlijks 7,8 miljoen hectare aan bos (bijna tweemaal Nederland), tussen 2000 en 2010 was dit 5,2 miljoen hectare en in de laatste tien jaar 4,7 miljoen hectare.

Tussen landen bestaan er grote verschillen. Rusland heeft wereldwijd het meeste bos: voornamelijk naaldwoud dat naarmate het klimaat verandert ook minder koolstof kan opnemen. Rusland kapt jaarlijks ‘maar’ 76 duizend hectare bos, en plant bovendien nog meer aan waardoor het bos per saldo groeit. Brazilië kapt veruit het meest en is daarmee wereldwijd ook verantwoordelijk voor een groot deel van het verdwenen bos. Jaarlijks verdwijnt er per wel 1,4 miljoen hectare regenwoud in Brazilië. Ook in Indonesië en Tanzania worden jaarlijks veel bomen gekapt. Per werelddeel bekeken vindt het grootste bosverlies momenteel plaats in Afrika.

Er zijn ook landen waar er juist bomen bijkomen. China is een actieve bosplanter, en plant jaarlijks meer bomen bij dan er in Brazilië verdwijnen. Op kleinere schaal breiden ook India, Chili, Turkije en Vietnam hun bosgebied uit. Azië is het werelddeel waar momenteel de meeste bossen bijkomen.

De bomenkappers zijn echter nog in de meerderheid. Van alle landen laat bijna de helft onder de streep bomen verdwijnen. Eenderde bezit inmiddels meer bomen. Als de wereld de ontbossing in 2030 de wil stuiten, zullen meer landen het voorbeeld van China moeten volgen.