Ontbijtkoek zit boordevol suiker, zelfs ‘gezonde’ variant bevat nog vijf suikerklontjes per 100 gram

De Consumentenbond testte vijftig soorten ontbijtkoek. De meeste daarvan bevatten 30 à 40 procent suiker. Sommige ontbijtkoeken, zoals Peijnenburg glutenvrij en met rozijnen, bestaan voor bijna de helft uit suiker.

Zelfs ontbijtkoeken met het opschrift ‘minder suiker’ bevatten nog altijd 20 gram suiker per 100 gram. Dat staat gelijk aan vijf suikerklontjes. Alleen de zogenoemde ‘zero’ of ‘lower cal’ varianten bevatten minder suiker. Daaraan zijn zoetstoffen toegevoegd zoals maltitol en xylitol.

Veel fabrikanten zetten op hun verpakking dat ontbijtkoek ‘vetarm’ is en rijk aan vezels. Dat eerste is waar, zegt de Consumentenbond, maar niets bijzonders: ontbijtkoeken bevatten nooit veel vet. Het tweede is slechts ten dele waar. In een snee donker roggebrood zitten evenveel vezels als in vijf plakken ontbijtkoek.

Dat fabrikanten op hun ontbijtkoek zetten dat het product rijk is een rogge, is een loze kreet, aldus de Consumentenbond. Rogge is het basisingrediënt van elke ontbijtkoek. De term volkoren op ontbijtkoek is vaak ook misleidend. Van alle volkoren ontbijtkoeken is slechts een deel van het meel volkoren, de rest is gewoon bloem.