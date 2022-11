Ontbijt is steeds duurder, terwijl energieprijs minder snel stijgt

Beeld Getty Images

De voedselprijzen waren in oktober 14 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijzen van vlees en eetbare oliën zoals zonnebloemolie stegen al langer, maar ook brood, granen en zuivel worden steeds duurder. Kleding, gemiddeld 9,4 procent duurder dan vorig jaar, draagt ook bij aan de inflatie. Vorige maand was de kledinginflatie nog 8 procent.

Energie is niet langer de grote inflatieboosdoener. De stroom- en gaskosten zijn zelfs iets minder snel gestegen dan een maand eerder. Brandstofprijzen stijgen nog maar met 7,5 procent. Nu leveren voedsel en kleding de grootste bijdragen aan de inflatie, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie in Nederland is met 14,3 procent iets lager dan vorige maand. Toen stegen de prijzen nog met 14,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Hoewel de energie- en brandstofprijzen minder snel stijgen, werken die kosten steeds sterker door in andere prijzen. Als energie en motorbrandstoffen niet worden meegerekend, is de inflatie gestegen van 6,5 procent in september naar 6,9 procent in oktober.

Energie is een heikel punt in de inflatieberekeningen. Het CBS rekent met nieuwe energiecontracten, waarvan de prijzen nu flink hoger liggen dan die van bestaande contracten. Dit leidt tot een overschatting van de inflatie. Het statistiekbureau onderzoekt nu hoe ook bestaande energiecontracten meegewogen kunnen worden in de berekeningen. De eerste ‘nieuwe’ inflatiecijfers worden medio 2023 verwacht.