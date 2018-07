Ons landbouwsysteem is failliet, maar ideeën genoeg over hoe het anders kan

Het platteland in Nederland is de afgelopen decennia ingericht om zo efficiënt en intensief mogelijk te produceren. Daar plukken we nu de wrange vruchten van: minder biodiversiteit, slechtere bodemkwaliteit, een vergrijzende plattelandsbevolking. Daarom schreef het College van Rijksadviseurs een prijsvraag uit: landbouw en veeteelt moeten anders, maar hoe? ‘Geen boer wil het land slechter achterlaten dan hij het aantrof’

Het Nederlandse platteland vertoont alle kenmerken van een ‘failliet systeem’, zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De biodiversiteit daalt, de bodemkwaliteit neemt af, het landschap verschraalt. Boeren moeten stoppen omdat ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden, de plattelandsbevolking vergrijst.

Het is een doos van Pandora, aldus Alkemade. ‘We hebben in Nederland een enorm efficiënt landbouwsysteem opgebouwd. Ons eten wordt steeds goedkoper.’ Maar de maatschappelijke prijs die we daarvoor betalen is torenhoog. ‘Het platteland lijdt.’

Alkemade is een van de drie rijksadviseurs, een onafhankelijk college dat het kabinet gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen over de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Dit jaar heeft het college zijn pijlen gericht op de inrichting van het platteland. Want daar gaat van alles mis, zegt ook Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Het evenwicht is zoek

Het landschap is van ons allemaal, benadrukt Strootman. Maar het zijn de boeren die het vormgeven. ’70 procent van ons land is boerenland. Dat stellen wij als maatschappij beschikbaar aan boeren om te beheren en voedsel op te produceren. Daarin zijn ze doorgeschoten. Het landschap is de afgelopen decennia opgeofferd om zo efficiënt en intensief mogelijk te produceren. Het evenwicht is zoek. We zijn een grens gepasseerd van wat nog gezond is voor ons en voor de landbouw zelf.’

Het moet anders, vinden de Rijksadviseurs. Dat zien de boeren zelf heus ook wel, meent Alkemade. ‘Ik ken geen boer die het land slechter wil achterlaten dan hij het aantrof. We moeten op zoek naar andere verdienmodellen voor boeren die niet ten koste gaan van het landschap.’

Die zoektocht naar alternatieven is de inzet van Brood & Spelen, een prijsvraag die het college heeft uitgeschreven voor grondeigenaren en ontwerpers om met nieuwe ideeën te komen. Er moet een omslag in denken plaatsvinden, aldus Strootman.

‘Het landschap is tot nu toe altijd het resultaat geweest van agrarisch gebruik. Dat zouden we moeten omdraaien. Ik vind dat wij als maatschappij randvoorwaarden moeten stellen aan de landbouw. Dat kan zaken omvatten als beeldkwaliteit, cultuurhistorie, biodiversiteit, zuivere lucht, schoon water en een gezonde bodem. Binnen die randvoorwaarden mag een boer dan voedsel produceren.’

Foto Marcel van den Bergh.

Eindeloze maisakkers

Strootman vindt het ‘droevig’ om te zien hoe uitgekleed het landschap op veel plaatsen is, met zijn eindeloze maisakkers. ‘Per jaar gaat er via de Europese Unie 850 miljoen euro steun naar Nederlandse boeren. Dat is gemeenschapsgeld. Ik vind dat wij daar als maatschappij meer voor terug mogen verwachten.’

Onder de winnaars van de prijsvraag (die deze week bekend zijn gemaakt) zitten projecten die de band tussen boeren en burgers willen versterken, bijvoorbeeld door de vorming van nieuwe coöperaties. Ook zijn er voorstellen gedaan voor nieuwe teelten, de herintroductie van gemengde bedrijven of landbouw in combinatie met voedselbossen.

Het is misschien niet allemaal even revolutionair, beaamt Alkemade. ‘Maar waar het om gaat is dat we een andere manier van denken willen oproepen. Je kunt wel zeggen dat een boer met een paar duizend varkens of honderd koeien nu toch ook zijn geld verdient.’

‘Maar als je alle kosten door zou rekenen, zoals de achteruitgang van het landschap en het verlies aan biodiversiteit, dan komt het verdienmodel van de intensieve veehouderij ineens heel anders te liggen. Dan ga je niet uit van een louter economisch model, maar bereken je de werkelijke kosten. Daarvoor is een omwenteling nodig. Daar willen wij naartoe.’

Foto Marcel van den Bergh.

Export

Nederlandse boeren produceren voor een groot deel voor de export. Eenvijfde van de Nederlandse uitvoer bestaat uit landbouwproducten. De vraag is of dat zo moet blijven, zegt Strootman.

‘Het is natuurlijk idioot dat wij toestaan dat ons land wordt uitgeput om melkpoeder te maken voor China. Onze boeren produceren voor de wereldmarkt, terwijl wij een groot deel van ons voedsel van elders halen. Dat zou je op een andere manier moeten organiseren. Je moet boeren veel meer koppelen aan de lokale bevolking en je afvragen: wat hebben wij nou nodig als land? Dan sla je veel vliegen in één klap. Dan kun je zowel de landschapskwaliteit verbeteren als de boeren een beter inkomen geven.’

Gemakkelijk zal het niet gaan, erkent Alkemade. ‘Boeren zitten in een fuik. Maar als je met ze praat, hoor je dat ze zelf ook een diep gekoesterd verlangen hebben om het anders te doen. Daar kun je ze op aanspreken. Daarom ben ik ervan overtuigd dat als wij goede ideeën hebben, die laten zien hoe het anders kan, we een omslag kunnen bewerkstelligen.’

Wat Strootman betreft is het tijd voor een ‘New Deal’ tussen boeren en maatschappij. ‘Als we voorwaarden stellen aan boeren moet daar iets tegenover staan. Boter bij de vis, zou ik zeggen.’

‘De inkomenssteun die boeren krijgen, gaat nu vooral op aan lagere prijzen in de supermarkt. Wat mij betreft gaat dat geld voortaan alleen nog naar boeren die maatschappelijke meerwaarde leveren. Het geld dat wij als belastingbetalers aan boeren geven, daar wil je wat voor terugzien. En het is nog beter voor de boeren zelf ook.’