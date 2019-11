‘Ons bestuur heeft ons een intimiderende brief gestuurd om niet te gaan staken’

De landelijke onderwijsstaking gaat woensdag toch door. Wat betekent dit voor scholen? Een rondgang.

Willem Snel, schooldirecteur van de Openbare Basisschool Meester Aafjes in Meteren:

‘Ik heb vol verbazing gekeken naar afgelopen weekend. Als directeur ben ik weken bezig geweest met de vraag of we wel of niet gaan staken. Na het akkoord van vrijdagavond en de aankondiging dat de staking van de baan was, stroomden de apps van leerkrachten en directeuren vol. Ik heb het min of meer genegeerd en dacht: dat komt maandag wel weer.

‘Die dag bleek ons team nog altijd unaniem achter de staking te staan. Onze school gaat woensdag dus gewoon dicht. We zijn het zat, er moet wat veranderen.

‘Ik ben al dertig jaar schooldirecteur. Dit is mijn derde school. Mijn vak is in de loop der tijd ongelofelijk geprofessionaliseerd, maar er is ook veel veranderd. De opkomst van het passend onderwijs bijvoorbeeld, de enorme administratie en ouders die vinden dat hun kind superbegaafd is. Vroeger stond je als een generaal voor een klas van 38 kinderen, nu moet je in elke klas op drie à vier verschillende niveaus lesgeven.

‘Basisschoolleraren hebben vergelijkbare verantwoordelijkheden als hun collega’s in het middelbaar onderwijs. Het wordt tijd dat de salarissen gelijk worden getrokken.’

Cécile Heesterman, docent wiskunde op een middelbare school in Leiden:

‘De stakingsbereidheid op mijn school is erg laag: ongeveer één op de tien docenten gaat staken. Ze willen niet nog meer lesuren laten vallen, nu in de nieuwe cao-regeling is opgenomen dat vijftig klokuren worden ingeruild voor ontwikkeltijd.

‘Mogelijk laten ze zich ook ontmoedigen door een brief die de voorzitter van het College van Bestuur naar leerkrachten heeft gestuurd. Daarin raadt hij ons af om te gaan staken, omdat de sympathie voor het onderwijs een deuk zou krijgen. Ik vind die brief heel intimiderend. Ook een aantal andere collega’s zijn er echt boos over. We vinden hierin kracht om juist wél te gaan staken.

‘Het feit dat er niet structureel geld beschikbaar wordt gesteld vind ik niet eens het allerbelangrijkst, maar wel dat de aangekondigde 150 miljoen euro extra voor het basis- en voortgezet onderwijs niet is geoormerkt. Ik ben bang dat het wordt geïnvesteerd in wonderlijke innovatieprojecten, in plaats van de oorspronkelijke drieslag: lestaakreductie, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid.’

Wera de Lange, docent Duits, aardrijkskunde en geschiedenis op De Culinaire Vakschool in Amsterdam:

‘Ik staak wel, maar de bijles en een oudergesprek dat ik met veel moeite heb afgesproken laat ik gewoon doorgaan. Zelf lijd ik niet vreselijk onder het salaris dat ik krijg. Toch is het een ding, want er is een gigantisch tekort aan leraren. Dan moet je met een beter antwoord komen dan een incidenteel bedrag voor één jaar. Van de zestig docenten hebben zich er maar drie opgegeven om te staken. Het is bij ons geen item, er wordt ook nauwelijks over gepraat. Weinig docenten bij ons zijn vakbondslid. Dat komt denk ik ook omdat we vooral praktijkdocenten, in de vorm van bakkers en koks, in huis hebben. Die denken meer als kleine ondernemers dan als loonslaven.’

Hasan Gögüs, bestuurslid van Islamitisch College in Schiedam:

‘Als bestuur staan we achter ons personeel. Wij laten het aan de leraren over of ze wel of niet staken. Een paar weken geleden hebben we een brief aan ouders gestuurd met de mededeling dat we die dag dicht zijn. Sommige ouders zeiden: dit kan niet, we kunnen geen opvang regelen. Voor hen houden we onze twee scholen open. De leerkrachten die niet staken vangen ze op.

‘Wij hebben afgelopen jaar niet veel last gehad met het lerarentekort, maar soms moet je mensen kiezen waarvan je denkt: zou ik deze persoon wel hebben aangenomen als we genoeg leerkrachten hadden gehad?’