Onrust over Oekraïense kerncentrale neemt opnieuw toe na afsluiting wegens een nabije brand

Satelietbeelden tonen de bezette kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Beeld EU via REUTERS

In maart kreeg het Russische leger de centrale in het zuiden van het land in handen. Oekraïne beschuldigt Rusland er sindsdien van aanvallen uit te voeren vanaf het terrein, Rusland zegt dat Oekraïne de centrale bestookt. Duidelijk is dat gevechten in de buurt van de kerncentrale een risico vormen. Het internationaal atoomagentschap IAEA acht de kans op een nucleair ongeluk ‘zeer reëel’, aldus directeur-generaal Rafael Grossi.

Donderdag ontstond brand bij een nabijgelegen kolencentrale, op door Rusland bezet gebied. Hierdoor raakten elektriciteitskabels beschadigd die de centrale met het Oekraïense elektriciteitsnet verbinden, aldus de Oekraïense beheerder Energoatom. Als gevolg hiervan viel donderdag de stroom uit in door Rusland bezette gebieden.

Volgens het Oekraïense staatsbedrijf deden de beveiligings- en koelingsmechanismen hun werk nog gewoon. Het is volgens Energoatom voor het eerst dat de centrale, goed voor eenvijfde van de Oekraïense stroomvoorziening, afgesloten raakte van het stroomnet.

Kettingreactie

Het wegvallen van de koelwatertoevoer is een van de grootste risico’s voor de kerncentrale. Onduidelijk is in hoeverre de externe energietoevoer hiervan donderdag in gevaar is geweest. Toenemende hitte kan een kettingreactie in gang zetten die leidt tot een meltdown. Wel is de stevige behuizing van de reactoren bedoeld om ook in dat scenario de hoeveelheid vrijkomende straling binnen de perken te houden.

De kerncentrale van Zaporizja is in Russische handen, maar de Oekraïense medewerkers beheren hem nog. Volgens het IAEA werken zij onder stressvolle omstandigheden. Het atoomagentschap vraagt van Rusland toegang tot de centrale, tot nu toe zonder succes. Wel zit er volgens secretaris-generaal Grossi schot in de zaak, zo zei hij donderdag tegen France 24 TV. Hij hoopt dat zijn organisatie binnen een paar dagen langs kan gaan.

Dinsdag riepen de Verenigde Naties en de Amerikaanse regering Rusland nog op zijn troepen van het terrein terug te trekken en een gedemilitariseerde zone rond de kerncentrale in te stellen. Eerder deze maand deden 42 landen, waaronder Nederland, een vergelijkbare oproep. Rusland lijkt niet van zins er gehoor aan te geven.