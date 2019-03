Onrust over Brexit groeit bij autofabrikanten: BMW overweegt onderdelentransport met reusachtige Antonov

De BMW Alpina B4 S Edition 99 wordt gepresenteerd tijdens de 89ste Geneva International Motor Show in Geneve, Zwitserland. Beeld EPA

Zo heeft BMW een reusachtig Antonov-transportvliegtuig gereedstaan voor de distributie van auto-onderdelen door Europa, om te voorkomen dat zijn fabrieken over ruim drie weken stilvallen. Of BMW overgaat tot een compleet vertrek uit Groot-Brittannië, wil de Duitse autofabrikant niet zeggen. ‘We hebben diverse scenario’s tot in detail uitgewerkt’, zei ceo van BMW Harald Krüger afgelopen dinsdag tijdens een vraaggesprek aan de vooravond van de jaarlijkse Autosalon van Genève. Een aantal fabrikanten, waaronder Honda en Nissan, heeft al aangekondigd zich deels terug te trekken uit het Verenigd Koninkrijk. Ook Toyota waarschuwt voor desastreuze gevolgen van een chaotische Brexit.

Topman Krüger moet voorzichtiger opereren, omdat BMW zeer grote belangen heeft in Groot-Brittannië. Het concern heeft er vier fabrieken, waar Mini’s en luxe Rolls-Royces worden gebouwd, en waar motoren en onderdelen worden gemaakt voor modellen die BMW elders in Europa in elkaar zet. Ook als afzetmarkt is Groot-Brittannië belangrijk voor de Duitse autobouwer: het is de vierde markt wereldwijd en BMW verkoopt er het merendeel van zijn Mini’s. Vertrekken is hierdoor niet zomaar mogelijk. ‘We zitten in een andere positie dan bijvoorbeeld Honda’, stelt Krüger. Omdat er toch iets moet gebeuren, overwegen de Duitsers de productie van motoren in Hams Hall deels over te hevelen naar een fabriek van Steyr in Oostenrijk.

Maar ook het ondenkbare wordt nu gefluisterd: de productie van de Mini-fabriek in Oxford komt mogelijk naar het Nederlandse VDL Nedcar, zei Mini-topman Peter Schwarzenbauer dinsdag. Krüger wil zo ver nog niet gaan. ‘Er is nog altijd geen beslissing over de Brexit. We moeten eerst de feiten op tafel hebben’, zegt hij. Eind vorig jaar noemde hij een verhuizing van Mini naar Nedcar wel een optie. In Nederland worden de Mini Countryman en Cabrio gebouwd.

Afnemende vraag

Of Nedcar de productie uit Oxford aan kan, is de vraag. Vorig jaar bouwde het Nederlandse bedrijf 220 duizend Mini’s; Oxford bouwde er in 2017 evenveel. In Born is wel enige ruimte voor groei: dit jaar ligt de productie zo’n 60 duizend stuks lager door afnemende vraag. Afgelopen oktober kondigde Nedcar daarom het vertrek aan van duizend werknemers, van wie een flink aantal in tijdelijke dienst. Maar zelfs als de productie op korte termijn kan worden verhoogd tot het niveau van vorig jaar, is dit lang niet voldoende om de weggevallen capaciteit in Oxford op te vangen.

Nedcar wil niets kwijt. ‘We staan dagelijks in contact met BMW en houden rekening met diverse scenario’s, maar we hebben nog geen idee wat er op ons afkomt’, zegt een woordvoerder. Wel heeft het bedrijf vorige week een overeenkomst gesloten met de provincie voor de aankoop van een flink stuk grond voor toekomstige uitbreiding, maar voor daar extra productielijnen en fabriekshallen zijn gebouwd, zijn er jaren verstreken.

Dus moet er vooral op de korte termijn worden geanticipeerd. Om in elk geval de huidige productie te garanderen en aanvoerproblemen voor te zijn, heeft Nedcar 25 duizend vierkante meter bergruimte gehuurd in een naburig magazijn langs de A2. Daar worden nu essentiële onderdelen opgeslagen.

De Mini-fabriek in Oxford gaat begin april overigens zeker een aantal weken dicht: op de eerste werkdag na de Brexit begint er het jaarlijkse grote onderhoud dat normaal in de zomer gebeurt. BMW had het naar voren gehaald om de eerste Brexitklap te kunnen doorstaan. Een mogelijk uitstel van de Brexit biedt daarom geen verlichting, zegt Krüger, omdat de productielijnen dan mogelijk een tweede keer moeten worden stilgelegd. Verschuiving van het geplande onderhoud in Oxford, waar later dit jaar ook de eerste volledig elektrische Mini van de band moet rollen, is niet meer mogelijk, aldus de BMW-topman. ‘De datum staat vast.’