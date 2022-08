Onrust op Europese gasmarkt door strijdlustig Gazprom, Nederlandse opslag wordt gestaag gevuld

Het hoofdkantoor van het Russische gasbedrijf Gazprom in St. Petersburg. Beeld AP

Gasprijs reageert sterk op tegenvallende leveringen Nord Stream-pijpleiding

De Russische gasleveringen door de Nord Stream-pijpleiding zijn vorige week verlaagd van 40 naar 20 procent van de capaciteit. Rusland verwijt Siemens defecten aan de benodigde turbines niet te hebben verholpen, Siemens spreekt die berichten tegen. Eerder deze maand leverde Nord Stream tien dagen geen gas, vanwege onderhoud. De handelsprijzen stegen woensdag gedurende de dag tot boven de 220 euro per megawattuur, de hoogste prijs in maanden. Vrijdag zakte te prijs weer tot onder de 200 euro. Dit weekend nam de gasstroom echter verder af, van 14,4 miljoen naar 13 miljoen kilowattuur per uur. Bovendien maakte het Russische staatsbedrijf Gazprom bekend geen gas meer te leveren aan Letland, omdat de Letten weigeren over te gaan op betalingen in roebels. Al eerder staakte Gazprom de leveringen aan onder Bulgarije, Denemarken, Finland, Polen en Nederland. De Hongaarse premier Viktor Orbán verwacht deze zomer juist een akkoord met Rusland te sluiten over de levering van 700 miljoen kubieke meter extra gas.

Vulling gasopslag Nederland gaat volgens plan

De Nederlandse gasopslagen worden volgens verwachting gevuld, meldt de Rijksoverheid in het wekelijkse bericht over de gasleveringszekerheid. Het vullingspercentage is nu 64 procent, dat was een week eerder 61 procent. De overheid streeft ernaar dat eind oktober, dat is het einde van het vulseizoen, de vier Nederlandse opslagen voor minstens 80 procent gevuld zijn. In Nederland wordt nu zo’n 550 gigawattuur per dag aan gas verbruikt, bijna een kwart minder dan het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. De overheid spreekt net als vorige week van een ‘vroegtijdige waarschuwing’ het laagste van drie crisisniveaus. Er zijn nu geen acute gastekorten in Nederland, maar de verminderde leveringen kunnen wel leiden tot hogere prijzen en minder gevulde gasopslagen.