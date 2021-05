Onrust op Cambridge om kliksite over ‘microagressie’ – rector biedt excuses aan

Cambridge University. Beeld Getty Images

In een interne mail erkende professor Stephen Toope dat hij te ver is gegaan met de ‘Report and Support’-website. Voorbeelden van zaken die kunnen worden opgevat als ‘microagressie’ zijn het gebruik van de term ‘girl’ voor een vrouw, het verkeerd aanduiden van iemands gender, het vragen naar iemands land van afkomst en een geïrriteerde reactie als iemand racisme ter sprake brengt. Begin deze week werd de site al uit de lucht gehaald, na interne protesten en negatieve publiciteit.

Kritiek kwam onder meer van de Free Speech Union, een pressiegroep die strijdt voor vrijheid van meningsuiting op de Britse universiteiten. In de dagbladen verschenen open brieven waarin medewerkers hun zorgen uitten over de koers van Toope. Commentator Charles Moore schreef dat Toope zijn alma mater in Xi Jinpings China wil veranderen.

De site lijkt in strijd te zijn met het beginsel dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, bovendien waren vraagtekens te plaatsen met betrekking tot privacy. Toope heeft nu dus erkend dat hij fout zat en dat er geen overleg was gepleegd over de inhoud van de kliksite. Volgens hem was de site met de beste bedoelingen opgezet en was het zijn bedoeling geweest een veilig klimaat te scheppen binnen de academische gemeenschap voor niet-witte leden.

Rond Toope ontstond eerder al onrust door ‘respect’ te eisen voor andere zienswijzen. Na een protestactie onder leiding van de jonge filosoof Arif Ahmed zag hij zich gedwongen dat woord te vervangen door ‘tolerantie’. Bovendien was hij vorig jaar al het middelpunt van controverse nadat bleek dat hij een kwart miljoen pond van de Chinese staat had binnengehaald voor Jesus College, plus anderhalve ton van Huawei, het omstreden Chinese communicatiebedrijf. In een voorwoord van een rapport van The Dialogue Centre, een organisatie die de academische banden tussen China en het Verenigd Koninkrijk wil aanhalen, had Toope zich lovend uitgelaten over Huawei.