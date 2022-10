Onrust onder boeren laait weer op, Farmers Defence Force zinspeelt op nieuwe acties

Beeld Arie Kievit

Volgens het FD maakt het kabinet plannen om 3.500 piekbelasters – dat zijn bedrijven die veel stikstof op beschermde natuur deponeren – uit te kopen, zeven keer zoveel als het aantal dat stikstofbemiddelaar Remkes noemde. Ook de gematigder boerenbelangenclub Agractie reageerde zaterdag afwijzend op dat nieuws. ‘Wij gaan ervan uit dat dit grote onzin is’, schrijft voorzitter Bart Kemp in een reactie.

Het is alleen geen onzin. Remkes heeft nooit beweerd dat het uitkopen van maximaal 600 piekbelasters voldoende is om het landelijke stikstofdoel te halen. Binnen acht jaar moet de stikstofbelasting in 74 procent van de bedreigde Nederlandse natuurgebieden fors omlaag. Het ministerie van Financiën maakte in mei een ruwe berekening van het aantal landbouwbedrijven dat daarvoor zou moeten wijken. De uitkomst: de overheid moet minstens vijfduizend veehouders (gedwongen) uitkopen om het gestelde doel te halen en daarmee te voldoen aan de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen. Als het kabinet geen dwang wil toepassen bij het uitkoopbeleid, is dat beleid minder efficiënt. In dat geval moeten meer dan elfduizend boeren hun bedrijf vrijwillig beëindigen om het stikstofdoel te halen.

‘Eerste stap’ van natuurherstel

Remkes noemt het uitkopen van 500 à 600 piekbelasters in zijn adviesrapport dan ook een ‘eerste stap’ van natuurherstel. In de beeldvorming is blijkbaar ondergesneeuwd dat er vervolgens nog veel meer moet gebeuren om aan de Europese natuurbeschermingswetten te voldoen. Stikstofminister Christianne van der Wal zweeg daar in haar reactie op het Remkes-advies wijselijk over, waarschijnlijk omdat ze de boeren niet verder op stang wilde jagen. Het doel van de hele Remkes-exercitie was immers de onrust onder de boeren wegnemen en ervoor zorgen dat er in de sector meer draagvlak komt voor het stikstofbeleid.

Dat is niet gelukt, als we de ‘representatieve’ enquête mogen geloven die het AD liet uitvoeren onder duizend boeren en tuinders. Uit de zaterdag gepubliceerde resultaten blijkt dat tweederde van de boeren serieuze vraagtekens zet bij de stelling dat hun sector een negatieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat. Veertig procent gelooft daar helemaal niets van. Driekwart van de ondervraagden vindt dat ze al genoeg doen om de stikstofemissies van hun bedrijf te verlagen.

Feit is ondertussen dat de Nederlandse landbouw, en dan vooral de intensieve veehouderij, 40 procent van de schadelijke stikstofneerslag op Nederlandse natuurgebieden veroorzaakt (RIVM-cijfers). Dit is veel meer dan de bijdrage van industrie en woonwijken (samen 11 procent) en het verkeer (9 procent).'

Lijst grootste piekbelasters

Dat wordt nog eens onderstreept in de ambtelijke notitie waar het FD zijn nieuwsbericht op baseert. Remkes heeft die notitie gelezen voordat hij zijn eindverslag schreef. Zijn bewering – die hij later weer inslikte – dat het kabinet al over een lijst van grootste piekbelasters beschikt en daarom snel tot gedwongen uitkoop van de Top 500 kan overgaan, was op die notitie gebaseerd. Uit deze notitie blijkt namelijk dat zo’n lijst wel degelijk bestaat. Alleen ligt die niet bij het ministerie van Landbouw, maar bij het RIVM.

De boeren hameren er constant op dat de overheid ook industrie moet uitkopen, en niet alleen veehouderijen. Maar in de lijst van duizend grootste piekbelasters die het RIVM kennelijk heeft opgesteld, staan slechts 28 industriële bedrijven. Meer dan 97 procent van de bedrijven die de meeste stikstof op kwetsbare natuur deponeren, zijn veehouderijen. Deze notitie levert dus nieuw bewijs dat de grootste veroorzaker van het stikstofprobleem toch écht de landbouwsector is.

Maar tussen de zelfperceptie van de boeren en de wetenschappelijke feiten gaapt nog steeds een gigantische kloof. Daarmee dringt zich de vraag op wat al die Remkes-overleggen in augustus en september eigenlijk hebben opgeleverd. Remkes’ advies moest de kou uit de lucht boven de stikstofdiscussie halen. Dat leek in eerste instantie gelukt, omdat de boeren redelijk tevreden waren over Remkes’ aanbevelingen.

Dat is niet zo verwonderlijk, want Remkes geeft de boeren in bijna alles gelijk (en het kabinet een stevige tik op de vingers). De meeste boerenwensen zijn door hem gehonoreerd: het doeljaar 2030 is niet heilig meer, stikstofdepositie als graadmeter voor natuurbehoud moet uit de wet, er moet meer ruimte komen voor technische innovatie en boeren moeten veel meer inspraak krijgen in het beleid.

Dilemma nog steeds op tafel

Het enige onderdeel in het Remkes-advies dat niet in het boerenstraatje past is het binnen een jaar uitkopen van honderden piekbelasters. Het is een teken aan de wand dat de boeren juist daar meteen heel negatief op reageerden. Die laatste angel haalde het kabinet er een week later alsnog uit door afstand te nemen van het stukje Remkes-advies dat tanden heeft: het woord ‘dwang’ wil Van der Wal niet meer in de mond nemen en het mag allemaal ook wel (veel) langer duren dan een jaar.

Dat Farmers Defence Force nu weer acties overweegt en Agractie herhaalt dat het gedwongen uitkopen van piekbelasters onbespreekbaar is, maakt eens te meer duidelijk dat onrust onder de boeren alleen wegblijft zolang boeren in alles hun zin krijgen. En zolang het kabinet geen serieus stikstofbeleid voert. Maar dat was ook al de situatie voordat Remkes aan zijn overleggen begon. Als Van der Wal straks toch wil doorbijten, zullen de tractors opnieuw uitrukken. En als het kabinet de boeren blijft ontzien, zullen rechters bouwvergunningen blijven vernietigen. Het dilemma waar Remkes een oplossing voor moest vinden, ligt dus nog steeds bij het kabinet op tafel.